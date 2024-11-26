Туристку затравили из-за ее эмоциональной реакции на путешествие в космос

Американка столкнулась с оскорбительными и сексистскими комментариями за свою эмоциональную реакцию на вид из иллюминатора во время полета в космос. Об этом пишет CNN.

22 ноября компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, произвела свой девятый успешный запуск суборбитального космического корабля New Shepard с шестью туристами. Задачей миссии было преодоление линии Кармана — границы, разделяющей атмосферу Земли и космос.

Одной из туристов была инженер из Массачусетского технологического института, телеведущая, известная как «космическая девушка», Эмили Каландрелли. Сообщается, что американка стала сотой женщиной в истории, побывавшей в космосе.

Фото: Emily Calandrelli/Instagram

На видео, опубликованном в соцсетях компании Blue Origin, Каландрелли смотрела в иллюминатор и восторгалась видом Земли. «О, Боже, это космос», — сказала она в том ролике.Ф

По словам туристки, она десятилетиями мечтала побывать в космосе. Каландрелли поделилась, что ощущения от вида на Землю были похожи на эмоции, которые она испытала, став матерью.

«Когда мы достигли невесомости, я перевернулась, посмотрела в иллюминатор и увидела огромное пространство. Я все время повторяла «Это же наша планета!» То же чувство я испытала после родов, когда впервые видела своих детей», — вспоминает она.

Позже в соцсетях женщина сообщила, что увидела огромное количество оскорбительных комментариев по поводу ее эмоциональной реакции в видео, опубликованном Blue Origin. «Если женщина добивается чего-то значимого, то мужчины ожидаемо попытаются унизить и объективировать ее», — написала она.

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По ее словам, на обратном пути из миссии она плакала и писала «космическим сестрам» с просьбой поддержать ее в том, что не нужно стесняться своих эмоцией.

Женщина вспоминает, что во время полета в родной город к ней подошла стюардесса и оказала поддержку. «Она сказала мне «не позволять им затмить мой свет». В тот момент я почувствовала огромную солидарность с ней и со всеми женщинами», — сказала Каландрелли.

Компания удалила публикацию с реакцией Каландрелли и не стала отвечать не запрос журналистов с просьбой дать комментарий. Сама женщина заявила, что впредь отказывается «тратить время на мелких мужчин в интернете» и опубликовала удаленное видео на своей странице в инстаграме.