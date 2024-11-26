Телеведущий рассказал о попытке суицида из-за токсичности коллег

Бывший ведущий американского канала ABC News Кендис Гибсон объяснил свою попытку самоубийства токсичной рабочей культуре на телевидении, принадлежащем корпорации Disney. Телеведущий написал книгу мемуаров, о которой рассказал таблоиду Page Six.

В книге «Пять трипов. Путешествие-исследование в область ментального здоровья, психоделического исцеления и спасения жизни» Гибсон рассказал о пятилетнем опыте употребления запрещенных психоделиков. Приобрести такой опыт ему пришлось ради борьбы с депрессией, паническими атаками и суицидальными мыслями, которые усилились во время работы на телеканале ABC, утверждает автор книги.

В 2014 году Гибсон получил «работу своей мечты» в качестве ведущего шоу «Доброе утро, Америка». По его словам, его «сердечно приветствовали» самые известные сотрудники телеканала ABC: Робин Робертс, Майкл Страхан и Джордж Стефанопулос. Однако он заподозрил старших коллег в неискренности, а один из темнокожих корреспондентов сказал: «Добро пожаловать на плантацию!» Когда Гибсон попросил у корреспондента подробностей, тот ответил: «Скоро узнаешь».

«Я понял, что речь идет о завуалированном расизме», — рассказал Гибсон журналистам Page Six.

Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии По словам девушки, он ее бил и пытался изнасиловать. Блогер почти все отрицает Общество 5 минут чтения

В 2015 году телеканал назначил Гибсона ведущим ночного выпуска новостей World News Now. Сложность ночной работы часто игнорировалась руководством телеканала, заявил он. С этой работы можно как попасть в ведущие вечернего или утреннего шоу, так и уйти с телеканала. У сотрудников, которые ушли, наблюдались проблемы со здоровьем, заявил Гибсон. «За время моей работы сменилось девятнадцать соведущих», — сказал он таблоиду.

Гибсон признался, что перешел на эту работу, когда у него уже началась скрытая депрессия. За два года работы в ночном шоу она усугублялась, заявил ведущий. По словам Гибсона, начальство игнорировало просьбы заменить его, несмотря на то, что работа сказывалась на психическом здоровье.

Труд по ночам заставил начать принимать препарат об бессонницы амбиен, помогавший также справляться с растущей тревожностью, сказал автор книги. По словам Гибсона, он вел передачи и ночью, и днем, «что было очень сложно, — но телеканал меня совершенно не слушал».

Проявлением расизма Гибсон счел звонок начальника, который позвонил и отругал его за надетые в эфир джинсы, сказав «ты сейчас делаешь телевизионные новости, а не посещаешь рэп-концерт». По словам Гибсона, позже тот же руководитель публично говорил, что «он стоит меньше, чем туалетная бумага».

«Не берем негодяев и содомитов» Продюсер «Жизни и судьбы» делает пропагандистский киножурнал за войну и против Европы, получая деньги от государства. Расследование «Холода» Общество 9 минут чтения

Гибсон заявил журналистам Page Six, что начальство мстило ему за участие в «Целевой группе по разнообразию». Группа сотрудников пыталась убедить владельцев компании нанимать на руководящие должности больше темнокожих. Гибсон сказал, что стал реже попадать в престижный утренний эфир, а начальство отказывалось от материалов, которые он предлагал для этих эфиров — вроде интервью с чемпионом «Формулы-1» или певцом Рики Мартином.

В октябре 2018 года телеведущий попытался совершить самоубийство. По его словам, он запил две таблетки амбиена двумя бокалами вина и собрался прыгнуть с собрался прыгнуть из окна — но упал на пол и отключился. После этого случая телеведущий начал посещать психотерапевта и принимать психоделики, а вскоре уволился с ABC.

«Я решил написать книгу о своей депрессии, но одно привело к другому, и она превратилась в рассказ о том, как мне помогли различные вещества», — объяснил телеведущий журналистам Page Six. Он сказал, что никого не подталкивает к употреблению психоделиков, но надеется, что книга «подтолкнет людей к поиску альтернатив».

Сейчас Гибсон работает дневным телеведущим на канале PIX11 News в Нью-Йорке. Он сказал Page Six, что больше не хочет «испытывать себя» в утреннем шоу, к участию в котором раньше так стремился.