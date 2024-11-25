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Мир

СМИ: западные власти вспомнили кремленологию для прогнозирования поведения Трампа

07:49 25.11.2024

После победы Дональда Трампа на последних президентских выборах в США власти других западных стран обратились к опыту кремленологии для прогнозирования его поведения. Об этом со ссылкой на источники пишет американское издание Politico.

«Марко Рубио — госсекретарь, но не будет ли Илон Маск нашептывать Трампу решения по Украине? Будет последнее слово в политике НАТО за Майком Уолцем, Дональдом-младшим или Такером Карлсоном?» — задался вопросом в разговоре с изданием неназванный высокопоставленный дипломат из страны НАТО. «Мы поглощены этими вопросами, и, честно говоря, это уже утомляет», — признался он.

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Само издание называет происходящее «игрой в угадайку с высокими ставками». В свою очередь, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона при администрации Барака Обамы Джим Таунсенд отметил, что «теперь мы похожи на кремленологов». 

По его словам, после победы Трампа на выборах чиновники и аналитики «изучают, кто будет стоять рядом с ним на поединке UFC (известный промоушен боев по правилам смешанных единоборств, которые часто посещает Трамп — прим. “Холода”), кто будет играть с ним в гольф, а кто больше не будет».

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Во времена холодной войны кремленологами называли западных аналитиков, которые пытались делать выводы о происходящем в советской внутренней политике на основе обрывочных данных, таких как, например, порядок выхода лидеров Советского Союза на трибуну Мавзолея на Красной площади во время очередного военного парада.

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