Власти Египта обиделись и пригрозили последствиями за негативный отзыв на аэропорт Каира

Министерство гражданской авиации Египта опубликовало ответ из более чем 1100 слов на негативную рецензию трэвел-блогера на международный аэропорт Каира. Внимание на это обратило американское издание The New York Times.

Бурную реакцию египетских властей вызвал автор сайта One Mile at a Time Бен Шлаппиг. Один из своих постов там он назвал «Аэропорт Каира: есть ли худший крупный аэропорт?» Среди явных недостатков аэропорта египетской столицы блогер назвал «враждебный и грубый» персонал, «бесконечные просьбы о чаевых», «беспорядок» в очередях, «бедные» варианты питания и «отвратительные» залы ожидания.

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«Мои визиты были разными: от неудобных и неорганизованных до откровенно хаотичных», — написал он. «Я просто не могу вспомнить ни одного положительного качества этого аэропорта», — добавил блогер. Он закончил отзыв, сравнив аэропорт Каира в невыгодном свете с аэропортом Аддис-Абебы, столицы Эфиопии, отношения с которой у Египта уже много лет плохо складываются из-за спора за права на водные ресурсы.

В ответе министерства гражданской авиации Египта, который опубликовала местная пресса, отзыв Шлаппига называют «необоснованным, разрушительным обвинением» и угрожают юридическими последствиями. Чиновники министерства составили пошаговый отчет о последнем визите блогера в аэропорт Каира, как утверждается, написанный по результатам тщательного просмотра записей камер безопасности.

Так, жалобы на состояние туалета в ответе министерства поставлены под сомнение, так как опубликованное Шлаппигом фото комнаты, якобы не соответствует той, которую он посещал, будучи в аэропорту. Также египетские власти упрекнули блогера в предвзятости и намеренном поиске недостатков, задавшись вопросом: «Разумно ли пассажиру посещать два зала ожидания перед одним рейсом». В итоге в министерстве пришли к выводу, что единственным мотивом посещения блогером каирского аэропорта был «подрыв его репутации».

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Блогер незамедлительно ответил на обвинения египетских властей, пояснив, что свой обзор писал по итогам нескольких посещений аэропорта Каира. Так, фотографию туалетной комнаты, по его словам, он сделал во время предыдущего визита, когда добирался через этот транспортный узел в Эфиопию.

«Это, пожалуй, самый странный ответ, который я когда-либо видел от правительства на любую негативную историю, написанную мной», — отметил Шлаппиг. По его словам, он знал, что Египет не является страной, известной своими свободами, но «не ожидал ответа в стиле Пхеньяна».