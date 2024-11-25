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Мир

Убийца устроил банкет с петардами у дома жертвы после освобождения из тюрьмы

20:41 25.11.2024

В Китае осужденный за убийство мужчина провел в заключении 20 лет и решил отпраздновать свое освобождение, устроив банкет у дома жертвы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, о произошедшем стало известно из приложения для обмена видеороликами Douyin — аналога TikTok. Сын жертвы по фамилии Сян рассказал, что он потерял отца в возрасте 15 лет в результате убийства, которое организовал сосед семьи.

39-летнего мужчину убили в его спальне, а затем подожгли его тело, чтобы скрыть улики. Издание отмечает, что сын так и не увидел останки отца, поскольку семья решила оградить его от переживаний. После произошедшего родственники погибшего мужчины также столкнулись с угрозами и слежкой со стороны убийц.

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Когда Сян узнал, что один из убийц его отца вышел из тюрьмы после 20 лет заключения и решил устроить банкет, он вернулся в свой родной город из Шэньчжэня, где он работает. На следующий день осужденный устроил пышное мероприятие, накрыв перед домом убитого 18 банкетных столов.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль подъезжает к сельскому двору, украшенному красной ковровой дорожкой, а гости входят под звуки петард.

«Если бы у меня была возможность, я бы хотел поговорить с убийцей. Не для того, чтобы выместить свой гнев, а чтобы понять, почему он совершил поступок, который принес столько боли двум семьям. Но в день его освобождения я столкнулся с откровенной провокацией и непреодолимой злобой», — рассказал Сян.

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Несмотря на просьбы прекратить празднование, оно продолжалось до тех пор, пока не вмешались местные полицейские и представители власти. По словам одного из представителей местных властей, с осужденным провели «воспитательную работу». В чем именно она заключалась, издание не уточняет.

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