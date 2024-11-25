EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Трамп уволит из армии всех трансперсон

11:09 25.11.2024

Избранный президент США Дональд Трамп намерен уволить из американской армии всех трансгендерных людей. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в Пентагоне. При этом издание отмечает, что сейчас в армии США служат около 15 тысяч трансперсон.

По данным Times, указ об увольнении из Вооруженных сил всех трансгендерных людей может быть подписан Трампом уже в первый день его президентских полномочий, в которые он вступит в будущем январе. Формальным поводом для увольнения, как сообщается, станут «медицинские показания».

Воровал у богатых и делился с бедными
Воровал у богатых и делился с бедными
Грабитель из Франции несколько лет уходил от правосудия и троллил полицейских. А потом ему изменила удача
Криминал9 минут чтения

Издание отмечает, что увольнение тысяч трансгендерных американских военнослужащих планируется «в то время, когда почти все виды американских вооруженных сил не справляются с поставленными задачами по набору».

При этом Times напоминает, что Трамп вел борьбу с транслюдьми в американской армии и во время своего первого президентского срока. Тогда он издал указ, запрещавший принимать трансгендерных персон на службу в Вооруженные силы США. 

Я устала быть лесбиянкой
Я устала быть лесбиянкой
Я рассказала, что хотела бы завести отношения с мужчиной, но не могу. Меня обвинили в гомофобии
Общество6 минут чтения

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News  Пита Хегсета на пост министра обороны США. «С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — заявил тогда Трамп и назвал Хегсета «жестким, умным и искренне верящим в принцип «Америка прежде всего».

В свою очередь, Хегсет, у которого есть опыт службы в американской армии, включая участие в боевых действиях в Ираке и США, обещал, что на посту главы Пентагона добьется прекращения использования женщин-военнослужащих для выполнения боевых задач.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я устала быть лесбиянкой
Общество
Я устала быть лесбиянкой
Я рассказала, что хотела бы завести отношения с мужчиной, но не могу. Меня обвинили в гомофобии
6 минут чтения
Воровал у богатых и делился с бедными
Криминал
Воровал у богатых и делился с бедными
Грабитель из Франции несколько лет уходил от правосудия и троллил полицейских. А потом ему изменила удача
9 минут чтения
Меня парализовало из-за хронического стресса
Общество
Меня парализовало из-за хронического стресса
Врачи не понимали, что со мной. Я научилась заново ходить — это сделало меня сильнее и счастливее
5 минут чтения
Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Общество
Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Подробный гид по утеплению: многослойность, термобелье и не только
8 минут чтения
Стриптизерши рассказали о своей работе
Мир
Стриптизерши рассказали о своей работе
Их отношения убивает ревность и собственничество партнеров. Клиенты доказывают свою маскулинность и плачут у них на коленях
9 минут чтения
Чешское бархатное
Мир
Чешское бархатное
Студенческие протесты подняли всю страну и помогли бескровно победить Советский Союз. Вот как это было
6 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.