СМИ: Трамп уволит из армии всех трансперсон

Избранный президент США Дональд Трамп намерен уволить из американской армии всех трансгендерных людей. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в Пентагоне. При этом издание отмечает, что сейчас в армии США служат около 15 тысяч трансперсон.

По данным Times, указ об увольнении из Вооруженных сил всех трансгендерных людей может быть подписан Трампом уже в первый день его президентских полномочий, в которые он вступит в будущем январе. Формальным поводом для увольнения, как сообщается, станут «медицинские показания».

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Издание отмечает, что увольнение тысяч трансгендерных американских военнослужащих планируется «в то время, когда почти все виды американских вооруженных сил не справляются с поставленными задачами по набору».

При этом Times напоминает, что Трамп вел борьбу с транслюдьми в американской армии и во время своего первого президентского срока. Тогда он издал указ, запрещавший принимать трансгендерных персон на службу в Вооруженные силы США.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. «С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — заявил тогда Трамп и назвал Хегсета «жестким, умным и искренне верящим в принцип «Америка прежде всего».

В свою очередь, Хегсет, у которого есть опыт службы в американской армии, включая участие в боевых действиях в Ираке и США, обещал, что на посту главы Пентагона добьется прекращения использования женщин-военнослужащих для выполнения боевых задач.