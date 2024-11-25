СМИ: Трамп уволит из армии всех трансперсон

Избранный президент США Дональд Трамп намерен уволить из американской армии всех трансгендерных людей. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в Пентагоне. При этом издание отмечает, что сейчас в армии США служат около 15 тысяч трансперсон.
По данным Times, указ об увольнении из Вооруженных сил всех трансгендерных людей может быть подписан Трампом уже в первый день его президентских полномочий, в которые он вступит в будущем январе. Формальным поводом для увольнения, как сообщается, станут «медицинские показания».
Издание отмечает, что увольнение тысяч трансгендерных американских военнослужащих планируется «в то время, когда почти все виды американских вооруженных сил не справляются с поставленными задачами по набору».
При этом Times напоминает, что Трамп вел борьбу с транслюдьми в американской армии и во время своего первого президентского срока. Тогда он издал указ, запрещавший принимать трансгендерных персон на службу в Вооруженные силы США.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. «С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — заявил тогда Трамп и назвал Хегсета «жестким, умным и искренне верящим в принцип «Америка прежде всего».
В свою очередь, Хегсет, у которого есть опыт службы в американской армии, включая участие в боевых действиях в Ираке и США, обещал, что на посту главы Пентагона добьется прекращения использования женщин-военнослужащих для выполнения боевых задач.