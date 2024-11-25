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Мир

Самолет упал на жилой дом

08:31 25.11.2024

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса в Литве. Об этом агентству Reuters сообщили представители аэропорта Вильнюса и литовской полиции.

Местное издания Delfi пишет, что самолет упал на двухэтажный жилой дом, который после этого загорелся. Издание также пишет, что сотрудникам экстренных служб удалось спасти пилота. Также сообщается, что в больницу было доставлено двое пострадавших, один из которых скончался. Идет ли речь о члене экипажа разбившегося самолета или жителе пострадавшего дома, не уточняется. По предварительным данным, на борту находились четыре человека. Как сообщается, разбившийся самолет выполнял рейс из Лейпцига.

Позже литовские авиационные власти уточнили, что, по предварительной версии, крушение самолета связано с «техническими вопросами». Они также сообщили, что самолет упал рядом с жилым домом, а не на него, как сообщалось ранее.

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Ранее в 2024 году сообщалось о двух возгораниях, произошедших в логистических центрах службы доставки DHL в немецком Лейпциге и британском Бирмингеме. В результате расследования было установлено, что в обоих случаях сработали зажигательные устройства, находившиеся в посылках. 

При этом в случае с Лейпцигом сообщалось, что посылка загорелась незадолго до погрузки на борт самолета, которая в этот раз задержалась. Представители следствия отмечали, что только благодаря этой задержке пожар произошел на земле, а не в воздухе. 

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Позже глава немецкого Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг назвал произошедшее в логистических центрах DHL в Лейпциге и Бирмингеме диверсиями и обвинили в них «российские спецслужбы».

Весной 2024 года агентство Bloomberg, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, сообщило, что власти Евросоюза фиксируют рост количества диверсий, которые проводят российские спецслужбы. Тогда источники агентства утверждали, что Москва отказывается от «тонких форм» шпионажа и прибегает к более жестким действиям.

Обновлено 10:10 Добавлена информация о предварительных причинах и месте крушения.

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