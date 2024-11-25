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Мир

Призывник специально набрал вес ради уклонения от службы 

13:17 25.11.2024

В Южной Корее районный суд Восточного Донгбу в Сеуле признал виновным в уклонении от службы в армии местного жителя, который для получения отсрочки специально набрал вес. Как пишет местное издание The Korea Herald, мужчину приговорили к году лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора в два года.

По данным издания, 26-летний осужденный, чье имя не называется, решил избежать призыва в корейскую армию, набрав большое количество веса. Для этого он удваивал свой рацион и выпивал большое количество воды в те дни, когда его должны были осматривать врачи призывной комиссии.

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В наборе веса мужчине помогал его друг, который для этого составил специальный режим приема пищи. Суд признал его виновным в пособничестве и подстрекательстве к преступлению и приговорил к шести месяцам тюрьмы с отсрочкой приговора на два года.

Впервые призывную комиссию уклонист прошел в октябре 2017 года и получил вторую категорию годности к военной службе, которая, согласно действующим в Южной Корее законодательным нормам, позволяет ему выполнять боевые задачи.

Последний медосмотр, прошедший в июне 2023 года, закончился присвоением мужчине уже четвертой категории годности, которая позволяет привлекать его лишь для выполнения небоевых задач в государственном учреждении без размещения в казармах.

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Как пишет Korea Herald, при росте 169 сантиметров мужчина весил более 102 килограммов, а индекс массы его тела составлял 35,8, что говорит о сильном избыточном весе.

Издание отмечает, что уклонист и его друг получили сравнительно мягкие приговоры суда в связи с тем, что ранее не привлекались к уголовной ответственности, а ключевой фигурант признал вину, раскаялся и публично поклялся добросовестно исполнить свой воинский долг.

Согласно действующим в Южной Корее законам, призыву на военную службу на срок не менее 18 месяцев подлежат все трудоспособные граждане страны мужского пола.

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