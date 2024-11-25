Россияне поставили рекорд по покупке препаратов для экстренной контрацепции

Продажи упаковок препаратов, которые используются для экстренной контрацепции и медикаментозного аборта, достигли за прошлый год рекордного объема. Речь идет и о приобретении препаратов розничными покупателями, и о закупке медучреждениями, сообщила «Верстка» со ссылкой на информацию от источника на фармацевтическом рынке.

Некоторые препараты в прошлом году покупали более чем в три раза чаще, чем четыре года назад. Например, продажи мифепристона в дозировке 10 миллиграмм выросли с 282 тысяч до 899 тысяч упаковок, рассказали журналисты. Эту дозировку используют для экстренной контрацепции.

Мифепристона в дозировке 50 миллиграмм за 2023 год было продано 28 тысяч упаковок (в 2,5 раза больше, чем в 2019 году), а в дозировке 200 миллиграмм — 368 тысяч упаковок (в 1,6 раза больше, чем четыре года назад). Эти дозировки применяются для медикаментозного аборта.

В 2,4 раза, до 579 тысяч упаковок, вырос оборот мизопростола. Он применяется вместе с мифепристоном для медикаментозного прерывания беременности на ранних сроках. Источник издания на фармацевтическом рынке связал рост продаж с увеличением доли медикаментозных абортов по сравнению с хирургическими.

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В розницу продаются минимальные объемы, основное количество упаковок мизопростола продается в медучреждения, заявил собеседник журналистов. С января по сентябрь 2024 года в розницу было продано всего около 4,5 тысяч упаковок мизопростола, добавил источник. Этот препарат также иногда применяют при лечении язвы желудка, уточнила «Верстка».

Для экстренной и обычной контрацепции гораздо чаще применяется левоноргестрел в дозировке 10 миллиграмм. В прошлом году препаратов на его основе продано в 2,3 раза больше, чем четыре года назад, — почти три миллиона упаковок, пишет «Верстка».

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В конце 2023 года на фоне шагов властей по контролю за рождаемостью и кампании по запрету абортов Минздрав добавил мифепристон и мизопростол в список лекарств, продаваемых только по рецепту. Препараты на основе левоноргестрела пока в перечень не входят.

В 2024 году продажи препаратов для экстренной контрацепции и медикаментозного аборта остались высокими, но пока не поставили новых рекордов. Согласно информации источника «Верстки», лекарств с действующим веществом левоноргестрел за январь-сентябрь продано 1,4 миллиона упаковок. Продажи мизопростола составили 322 тысячи упаковок, мифепристона — 190 тысяч в дозировке 10 миллиграмм, шесть тысяч в дозировке 50 миллиграмм и 208 тысяч в дозировке 200 миллиграмм.