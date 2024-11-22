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Общество

Запрет склонения к абортам объяснили борьбой с эгоизмом

15:17 22.11.2024

Госсобрание Республики Марий Эл начало рассматривать законопроект о запрете «склонения к искусственному прерыванию беременности». Закон нужен для борьбы с «распространением деструктивных идеологий» и «культивированием эгоизма», говорится в пояснительной записке. Проект опубликован на сайте Госсобрания. На инициативу обратило внимание издание «7х7 — Горизонтальная Россия».

Законопроект 14 ноября внесли депутаты от КПРФ Оксана Аблязова и Александр Туманов. В обкоме партии сообщили, что документ появился как «исполнение требований митинга в честь 107-летия Великой Октябрьской социалистической революции». Авторы назвали демографическую политику в России провальной, а Марий Эл — находящейся «в демографической яме».

Согласно тексту законопроекта, запрет «пропаганды абортов» должен устранить «угрозу семье, отцовству, материнству, детству» и «препятствовать насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для общества системы идей и ценностей».

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Кроме запрета на «уговоры, предложения, подкуп, обман и шантаж» депутаты Марий Эл хотят запретить использование для «склонения» к аборту «служебной зависимости беременной женщины». В сентябре закон с такой же формулировкой приняли в Приморье, обратили внимание журналисты «Горизонтальной России».

Размеры штрафов в законопроекте депутатов из Марий Эл не указаны. В тексте оговорено, что властям потребуется разработать и принять поправки в республиканский закон об административных нарушениях.

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В Приморье, последнем регионе, где был принят подобный закон, действуют штрафы за «склонение к абортам» в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч для юридических.

Сейчас подобные запреты действуют в 13 регионах, подсчитали журналисты «Горизонтальной России». Это Тверская, Калининградская, Курская, Псковская, Вологодская, Пензенская области, Республика Коми, Мордовия, Забайкальский край и так далее.

В Курсе областная дума в ноябре начала рассматривать проект закона о штрафах за «склонение к абортам». Объяснявший необходимость подобного документа депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал решившихся на аборт «убийцами своего рода» и призвал всех женщин рожать детей, «пока рожалка работает». 

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