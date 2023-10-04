Минздрав ужесточил контроль за оборотом препаратов для прерывания беременности

Министерство здравоохранения России поместило препараты мизопростол и мифепристон, которые используются для прерывания беременности, в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Согласно действующим нормам, фармацевтические компании обязаны регистрировать все операции, связанные с обращением препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.

Ранее «Медвестник» уточнял, что мизопростол и мифепристон используются не только для медикаментозного аборта, но и в малых дозах для экстренной контрацепции, например, в препарате «Женале».

Ограничить продажу препаратов для медикаментозного прерывания беременности в июле предложил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Вот эта порочная практика, что сначала учеба, карьера, формирование какого-то материального благополучия. К сожалению, когда доходит до реализации своих репродуктивных задач, деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье, и возникают сложности с деторождением, включая, в том числе, бесплодие и многое другое. Поэтому именно разъяснять, что молодой возраст является приоритетным для деторождения, формирования семьи и формирования жизненного пути, карьеры и так далее — это более правильная позиция», — посетовал тогда он.

В свою очередь, российские медики не поддержали эту инициативу министра. Об этом говорят результаты опроса медработников, проведенного сервисом «Справочник врача». Так, 59% опрошенных медиков высказались против ограничения продажи препаратов для медикаментозного прерывания беременности.

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