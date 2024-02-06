Средства экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел» разрешили продавать без рецепта

Минздрав России разрешил продавать без рецепта препараты экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел» с действующим веществом левоноргестрел. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на венгерскую фармкомпанию «Гедеон Рихтер», которая выпускает эти средства.

По словам главы департамента коммуникаций «Гедеон Рихтер» Анны Похитоновой, такой решение Минздрав принял, оценив международный опыт применения этих препаратов и собственные исследования их безопасности.

В свою очередь, в Минздраве отметили, что средства экстренной контрацепции с действующим веществом мифепристон по-прежнему будут продаваться по рецепту. Там пояснили, что левоноргестрел и мифепристон относятся к разным фармакотерапевтическим группам.

«Таким образом, сравнение мер контроля в отношении лекарственных препаратов, относящихся к разным фармакотерапевтическим группам, некорректно. Усиление контроля за препаратами мифепристон и мизопростол, которые применяются для медикаментозного прерывания беременности, связано с высокими рисками негативного влияния на здоровье и даже угрозы жизни при применении указанных препаратов без контроля врача», — заявили «Коммерсанту» в Минздраве.

В прошлом году ведомство поместило препараты мизопростол и мифепристон, которые используются для прерывания беременности, в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

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