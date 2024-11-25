EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Певица Шер много лет не знала своего настоящего имени

14:22 25.11.2024

Певица, известная как Шер, узнала свое настоящее имя только в 23 года, когда решила официально сменить его. Об этом, как сообщает CNN, она написала в своей новой книге под названием «Шер. Мемуары. Часть первая».

«Я верила, что меня зовут Шерилин, пока однажды, много лет спустя, я не решила официально сменить свое имя на просто Шер», — говорится в книге. Певица родилась в 1946 году, а сменить имя решила в 1979.

Я устала быть лесбиянкой
Я устала быть лесбиянкой
Я рассказала, что хотела бы завести отношения с мужчиной, но не могу. Меня обвинили в гомофобии
Общество6 минут чтения

Она рассказала, что покойная мать Джорджия Холт родила ее в возрасте 19 лет. По словам Шер, женщина была так утомлена родами, что не заметила путаницы. Сразу после рождения ребенка к ней в палату зашла медсестра, которая потребовала назвать имя ребенка, но мать Шер не придумала имя заранее. «Ну, Лана Тернер — моя любимая актриса, а ее маленькую девочку зовут Шерил. Мою маму зовут Линда, а как насчет Шерилин?» — ответила она в итоге медработнице. Однако, та, видимо, не расслышала и вписала в свидетельство о рождении имя Шерил.

Воровал у богатых и делился с бедными
Воровал у богатых и делился с бедными
Грабитель из Франции несколько лет уходил от правосудия и троллил полицейских. А потом ему изменила удача
Криминал9 минут чтения

Выяснив, что она больше 20 лет не знала своего настоящего имени, Шер обратилась к матери с вопросом «Мама, ты вообще знаешь мое настоящее имя?» «Я была тинейджером и мне было очень больно, войди в положение», — ответила мать певицы.

Как отмечает CNN, книга «Шер. Мемуары. Часть первая» вышла 19 ноября и уже доступна в продаже.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как он может смотреть в глаза вдовам
Политика
Как он может смотреть в глаза вдовам
В любой ситуации, с легкой улыбкой — что бы ни сказал главный спикер власти, это будет вранье
4 минуты чтения
Я устала быть лесбиянкой
Общество
Я устала быть лесбиянкой
Я рассказала, что хотела бы завести отношения с мужчиной, но не могу. Меня обвинили в гомофобии
6 минут чтения
Воровал у богатых и делился с бедными
Криминал
Воровал у богатых и делился с бедными
Грабитель из Франции несколько лет уходил от правосудия и троллил полицейских. А потом ему изменила удача
9 минут чтения
Меня парализовало из-за хронического стресса
Общество
Меня парализовало из-за хронического стресса
Врачи не понимали, что со мной. Я научилась заново ходить — это сделало меня сильнее и счастливее
5 минут чтения
Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Общество
Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Подробный гид по утеплению: многослойность, термобелье и не только
8 минут чтения
Стриптизерши рассказали о своей работе
Мир
Стриптизерши рассказали о своей работе
Их отношения убивает ревность и собственничество партнеров. Клиенты доказывают свою маскулинность и плачут у них на коленях
9 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.