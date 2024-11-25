Певица Шер много лет не знала своего настоящего имени

Певица, известная как Шер, узнала свое настоящее имя только в 23 года, когда решила официально сменить его. Об этом, как сообщает CNN, она написала в своей новой книге под названием «Шер. Мемуары. Часть первая».

«Я верила, что меня зовут Шерилин, пока однажды, много лет спустя, я не решила официально сменить свое имя на просто Шер», — говорится в книге. Певица родилась в 1946 году, а сменить имя решила в 1979.

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Она рассказала, что покойная мать Джорджия Холт родила ее в возрасте 19 лет. По словам Шер, женщина была так утомлена родами, что не заметила путаницы. Сразу после рождения ребенка к ней в палату зашла медсестра, которая потребовала назвать имя ребенка, но мать Шер не придумала имя заранее. «Ну, Лана Тернер — моя любимая актриса, а ее маленькую девочку зовут Шерил. Мою маму зовут Линда, а как насчет Шерилин?» — ответила она в итоге медработнице. Однако, та, видимо, не расслышала и вписала в свидетельство о рождении имя Шерил.

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Выяснив, что она больше 20 лет не знала своего настоящего имени, Шер обратилась к матери с вопросом «Мама, ты вообще знаешь мое настоящее имя?» «Я была тинейджером и мне было очень больно, войди в положение», — ответила мать певицы.

Как отмечает CNN, книга «Шер. Мемуары. Часть первая» вышла 19 ноября и уже доступна в продаже.