Мужчина вернулся за школьную парту спустя почти 70 лет

Житель Греции 80-летний Василис Панайотаропулос поступил в школу вечернего обучения после десятков лет работы. Будучи 12-летним ребенком ему пришлось бросить школу, чтобы помогать отцу в поле. Об этом пишет The Guardian.

«В глубине души я всегда мечтал вернуться в школу. Это желание никогда не покидало меня», — поделился он.

Когда Панайотаропулосу исполнилось 80 лет, он сказал своей жене Марии, что решил исполнить свою давнюю мечту. В 2023 году, после почти пяти десятилетий работы шеф-поваром и управления собственной таверной в Афинах, он сел за парту вечернего лицея. В настоящее время мужчина учится в одном классе, в том числе, с 15-летними подростками.

Фото: Helena Smith/The Guardian

«Ах, снова быть 15-летним. Я всегда мечтал получить знания, но никогда не думал, что этот день действительно настанет», — сказал мужчина.

В октябре 2024 года Панайотаропулос был назван лучшим учеником в классе. За это он получил право нести школьный флаг на параде в честь годовщины Дня «Охи» — праздника, посвященного решению Греции противостоять итальянским войскам и вступить во Вторую мировую войну на стороне союзников.

«Он чрезвычайно усерден и часто помогает другим ученикам. Очень трогательно видеть людей, которые были вынуждены работать, возвращающимися в школу. Я вынесла из этого урок: сама я училась за границей, а мои дети после окончания университета нашли хорошую работу. Мы принимаем это как должное, пока не встречаем тех, кто не имел такую возможность», — рассказала директор школы Эвангелия Патарки.

По словам пенсионера, две его дочери получили высшее образование в университете. Теперь Панайотаропулос сам «не может дождаться момента», когда станет выпускником средней школы.

«Мои любимые предметы — древнегреческий язык и математика. Есть факты, которые немного перепутались в моей голове. Например, я не был уверен в истории образования и падения Византийской империи. Это так замечательно получить наконец ответы на свои вопросы», — сказал он.

По данным издания, ежегодно в Греции регистрируют около 70 тысяч рождений, в то время как уровень смертности в два раза превышает этот показатель. Низкий уровень рождаемости отразился на школах в удаленных регионах страны — они вынуждены закрываться из-за отсутствия учеников.

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«Это действительно похвально, когда взрослый человек, в любом возрасте, решает вернуться за школьную парту. Эти мечты, усилия и вера заслуживают всяческой поддержки», — сказала заместитель министра образования Греции Зетта Макри.

The Guardian подчеркивает, что решение пенсионера вернуться в школу «имеет особое значение» на фоне прогнозов о значительном сокращении населения Греции в ближайшие 25 лет. По данным Евростата, к 2050 году около 35% населения страны будут старше 65 лет.