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Криминал

На заводе «Роскосмоса» производили снюс

17:06 22.11.2024

На принадлежащем госкорпорации «Роскосмос» санкт-петербургском заводе «Арсенал» производили снюс. Цех по изготовлению «некурительного табачного изделия» случайно обнаружили силовики, сообщил «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах.

Силовики нашли подпольную лабораторию в одном из корпусов машиностроительного предприятия во время «проверки соблюдения миграционного законодательства», уточнило издание.

Проверка проходила 20 ноября, во время рейда силовики изъяли 65 свертков и пакетов с неизвестными веществами, написал телеграм-канал Baza. По данным телеграм-канала, у одного из работников завода нашли гранату, но она оказалась муляжом.

Позже Baza опубликовала от имени пресс-службы «Арсенала» уточнение, согласно которому правоохранительные органы не искали на заводе мигрантов, потому что на подобном предприятии «иностранные граждане не работают и не могут работать».

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Петербургский завод «Роскосмоса» производит космические аппараты, баллистические ракеты, артиллерийские установки, корабельные пушки и зенитки, гражданское судовое оборудование. Предприятию 313 лет, это первый артиллерийский завод в России.

Компании, входящие в «Роскосмос», с 2020 по 2022 год показали совокупный убыток примерно на 90 миллиардов рублей, пишет The Insider. В феврале 2024 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что количество пусков космических аппаратов сократилось на 25% по сравнению с 2021 годом.

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С 2015 года в стране действует запрет на продажу и распространение снюса. Это влажный измельченный табак, который как правило кладут под верхнюю губу, чтобы он постепенно выделял никотин. Подобный табачный продукт считается опасным, поскольку причиняет вред здоровью и быстро вызывает никотиновую зависимость, пишет «Коммерсантъ». 

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