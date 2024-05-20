Американские зумеры подсели на аналог снюса

Американские инфлюенсеры рассказывают о способе похудения с помощью никотиновых пакетиков марки ZYN — они похожи на снюс, но не содержат табака. Такие пакетики продаются на любой американской заправке за пять долларов, поэтому для зумеров они стали альтернативой препарату «Оземпик», чья стоимость может превышать 1000 долларов. Видео об этом, очевидно, вредном способе сбросить вес в соцсетях набирают десятки тысяч лайков и множество комментариев. «Холод» рассказывает, что известно об этом тренде.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Заменить переедание на никотиновую зависимость

Блогер Ник Банда, автор известного среди поклонников гольфа инстаграм-аккаунта ThiccyFowler, утверждает, что с помощью ZYN сбросил 13 килограммов за месяц: он употребляет его, когда чувствует голод. «Это работает», — говорит Банда. В одном из своих видео он окрестил никотиновые пакетики названием «O-Zyn-pic» — по аналогии с «Оземпиком».

Другой популярный блогер, тиктокер TrippsAhoy заявил, что с помощью ZYN и других никотиновых пакетиков похудел с 86 до 63 килограммов.

Содержащийся в ZYN никотин является одним из компонентов табака и, согласно недавним исследованиям, которые проводили на мышах, действительно подавляет чувство голода, но, очевидно, вызывает никотиновую зависимость. Один из пользователей Reddit, который называет себя «переедающим», поинтересовался, имеет ли смысл пользоваться никотиновыми пакетиками, чтобы сбросить вес. Он говорит, что вырос в курящей семье и поэтому знает, как трудно избавиться от пристрастия к никотину: «Не будет ли самой глупой идеей в мире заменить переедание зависимостью от никотина?»

«Оземпик» для масс

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open, в 48 штатах США и Вашингтоне с августа по декабрь 2019 года было продано около 126 миллионов никотиновых пакетиков различных марок, а с января по март 2022 года их число выросло до 800 миллионов штук. При этом в третьем квартале 2023 года только под брендом ZYN в США завезли более 105 миллионов банок с никотиновыми пакетиками, то есть поставки увеличились на 65% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Philip Morris International, производитель ZYN, очевидно, не позиционирует свой продукт как средство для похудения. Представители компании заявили, что эта продукция предназначена для людей старше 21 года, которые уже употребляют никотин и не собираются бросать.

Раньше производители не стеснялись рекламировать сигареты для похудения В первой половине ХХ века в рекламе Lucky Strike утверждалось: сигареты полезнее конфет и позволяют сделать талию более тонкой.

Автор американского информационного бюллетеня о еде и напитках Snaxshot, аналитик Андреа Эрнандес пишет, что маркетинг ZYN ориентирован на молодежь. Так, компания-производитель запустила систему накопления баллов, которые начисляются за каждый купленный ZYN. Их можно обменять на популярные у молодежи призы: например, на AirPods. Эрнандес считает, что ZYN стали «“Оземпиком” для масс» из-за своей дешевизны.

Врачи предостерегают от употребления ZYN

На фоне всплеска популярности ZYN сотрудник университета Миннесоты доктор Кэролин Браманте предупреждает: употребление никотиновых пакетиков опасно. Она также напоминает, что есть более эффективные методы снижения веса, одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

По словам Браманте, никотиновые продукты, такие как ZYN, могут привести к заболеванию десен и другим последствиям употребления никотина: например, к проблемам с сердцем, легкими и желудком.

«Я бы посоветовала им [употребляющим] обратиться за помощью в лечении ожирения к специалисту. Следует помнить, что это долгосрочный процесс с последующим наблюдением и множеством вариантов лечения, которое сейчас возможно корректировать с учетом потребностей человека», — сказала Браманте.

По словам Браманте, пакетики с никотином оказывают на организм человека меньше негативных последствий, чем сигареты. Однако они вызывают сильное привыкание и повышают кровяное давление. Более того, по ее словам, врачи «не до конца понимают, как никотин регулирует аппетит, особенно у людей с ожирением».