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Мир

Женщина нашла свою пропавшую собаку спустя девять лет

15:13 22.11.2024

Жительнице США Джудит Монаррес помогли найти ее собаку по кличке Гизмо, похищенную девять лет назад. Об этом пишет The Guardian.

В октябре 2013 года Джудит Монаррес завела себе третьего пса — новорожденного чихуахуа, в которого она, по ее словам, «сразу же влюбилась». В доме Монаррес в Лас-Вегасе уже проживали терьер Бенджи и чихуахуа по кличке Чапо. Собаки подружились и все время проводили вместе. 

«В следующие несколько лет Гизмо стал моим идеальным спутником. Он наполнял мою жизнь светом — то сидя рядом, пока я смотрела «Анатомию страсти», то облизывая мой нос. Мне особенно запомнились его глаза: такие выразительные, с янтарными линиями вокруг радужки», — вспоминает женщина.

Фото: Josh Hawkins/The Guardian

В феврале 2015 года щеколда ворот на заднем дворе дома случайно открылась, и все три собаки выбежали на улицу. Бенджи и Чапо удалось найти и вернуть домой благодаря соседу. Мужчина также рассказал, что видел, как неизвестная женщина в красной машине увезла Гизмо.

«Я была напугана, но сохраняла надежду. Быть может, эта женщина отвезла его к ветеринару, чтобы просканировать микрочип, и вскоре я увижу его снова. Но удача не была на моей стороне», — вспоминает Монаррес.

По ее словам, поиски пса были безрезультатными — она долгое время искала красные машины, развешивала листовки и размещала объявления о его пропаже в интернете. Только в 2020 году во время пандемии коронавируса Монаррес смирилась с тем, что больше никогда не увидит Гизмо.

Спустя девять лет после похищения пса, в июле 2024 года, Монаррес пришло письмо, что Гизмо нашелся. Женщину предупредили, что собака находится в ветеринарной клинике, и попросили приехать туда через час.

«Я не могла поверить своим глазам. Я опустилась на колени и заплакала. <…> Мне сказали, что о его состоянии мы поговорим при встрече. Эти слова напугали меня. Чапо умер всего месяц назад, и я не была готова потерять еще одну собаку, тем более ту, которую уже оплакала», — рассказала она.

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Собаку нашли, когда она бродила по улицам, но поймать ее удалось лишь спустя несколько недель. Ветеринары диагностировали у Гизмо раздражение на коже, инфекцию в глазах и хромоту. Монаррес предполагает, что женщина в красной машине либо бросила Гизмо на улице, либо он сбежал.

«Наконец, мне вынесли его, завернутого в одеяло. Я позвала его по имени, и он посмотрел на меня. Я увидела эти янтарные линии вокруг его радужек — не оставалось сомнений, это был мой Гизмо. «Гизми,» — прошептала я. Он наклонил голову, услышав знакомое имя, а потом лизнул меня в нос, будто узнал меня. Этот жест растрогал меня до глубины души. Я крепко прижала его к себе, переполненная эмоциями. Наконец, после девяти долгих лет, он был готов вернуться домой», — вспоминает она.

По словам Монаррес, в настоящее время Гизмо идет на поправку и уже нашел общий язык с новым членом семьи — пятилетний чихуахуа по кличке Софи.

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