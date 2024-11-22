Церковь установила Иисуса-нейросеть в исповедальне

Капелла Святого Петра в швейцарском Люцерне провела эксперимент Deus in Machina, в ходе которого прихожанам предлагали зайти в исповедальню с искусственным интеллектом, говорящим от имени Иисуса Христа. Об этом пишет газета The Guardian.

Церковь совместно с лабораторией иммерсивной реальности оборудовала инсталляцию в исповедальне на месте для священника. Нейросеть обучили на религиозных текстах, общаться с «Иисусом» можно было на 100 языках.

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«Ни при каких обстоятельствах не разглашайте личную информацию. Используйте этот сервис на свой страх и риск. Нажмите на кнопку, если вы согласны», — так аватар Иисуса начинает разговор, приветствуя прихожан через решетчатое окно исповедальни.

Одна из верующих сообщила DW, что разговор с нейросетью подсказал ей, как помочь другим людям лучше понимать Иисуса Христа и стать к нему ближе. Другой мужчина спросил, как можно разорвать спираль насилия, и в ответ услышал: «Молитвой, а не поиском возмездия».

За два месяца с нейросетью поговорили больше тысячи человек. Теолог капеллы Марко Шмид рассказал, что два из трех отзывов об общении с нейросетью были положительными. «Мы можем сказать, что у них был позитивный религиозный опыт с ИИ-Иисусом. Меня это удивило», — прокомментировал отзывы Шмид. В отрицательных отзывах верующие сообщили, что не могут общаться с машиной.

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Отзывы прихожан иногда противоречили друг другу, рассказал Шмид. Одни люди выходили из исповедальни «невероятно счастливыми и вдохновленными», а с другими, по мнению теолога, нейросеть общалась «более поверхностно».

В конце ноября в капелле Святого Петра пройдет лекция о результатах эксперимента. «Устанавливать такого Иисуса навсегда я бы не стал, потому что это слишком большая ответственность», — сообщил Шмид. Он считает, что в будущем нейросеть можно применять как многоязычный религиозный справочник.