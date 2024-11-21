Украинские военные заявили о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты

Воздушные силы Украины в своем телеграм-канале опубликовали отчет о российской атаке на Днепр утром 21 ноября. В нем утверждается, что российская армия использовала среди прочих ракет межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Позже эту информацию подтвердили неназванные источники «Украинской правды», однако западный чиновник ее опроверг.

ВВС Украины утверждают, что ракета была запущена из Астраханской области. «Украинская правда» пишет, что это была ракета средней дальности РС-26 «Рубеж». «20 ноября в медиапространстве активно обсуждали вероятность испытания Россией РС-26 “Рубеж”. Сообщалось, что это может быть тестовый запуск с полигона “Капустин Яр” в Астраханской области, или что это будет боевой пуск», — сообщило издание.

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Журналисты добавили, ссылаясь на украинский военный портал Defence Express, что эти ракеты предназначены для доставки ядерных зарядов. «Эта разработка в России имела высокую степень секретности из-за того, что она нарушала договор о ликвидации ракет средней и малой дальности», — отмечает «Украинская правда».

Reuters пишет, что РС-26 впервые успешно испытали в 2012 году, и, по оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), его длина составляет 12 метров, а вес — 36 тонн. Ракета способна нести ядерную боеголовку весом 800 килограммов.

Агентство отмечает, что если информация подтвердится, то запуск ракеты мог стать первым известным применением в ходе войны в Украине и в истории в целом МБР, «мощного оружия, предназначенного для нанесения ядерных ударов на расстоянии в тысячи километров».

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По данным Reuters, в Украине не уточнили, какой тип боеголовки был у ракеты и была ли она ядерной. Воздушные силы страны сообщили, что запущенные с территории России ракеты были направлены на предприятия и критически важную инфраструктуру. Куда именно могла быть направлена МБР, не уточняется. По данным главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в Днепре был поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью и другие постройки, пострадали два человека.

В то же время неназванный западный чиновник заявил АBC News, что атака на Днепр не была связана с МБР. Он утверждает, что это была баллистическая ракета, но других подробностей не приводит.

Пресс-секретарь Владимира Путина отказался комментировать возможный запуск ракеты и переадресовал этот вопрос к Минобороны, однако издание «Агентство» обратило внимание, что во время брифинга МИД его официальному представителю Марии Захаровой позвонили по телефону и запретили как-либо комментировать информацию о запуске. Издание отмечает, что поскольку телефон находился рядом с включенным микрофоном, разговор услышали присутствующие. Было ли это случайно или спланировано, остается неизвестным.