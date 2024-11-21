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Мир

В американском городе подорвут отель в честь празднования Нового года

16:57 21.11.2024

Комиссия города Мейкон, штат Джорджия, одобрила план подрыва пустующего 16-этажного отеля Ramada Plaza в полночь в канун Нового года. Об этом сообщает Associated Press.

Издание отмечает, что отель пустовал с момента своего закрытия в 2017 году. В прошлом году округ Бибб, в котором расположен город, потратил четыре с половиной миллиона долларов на покупку отеля в рамках федеральной процедуры банкротства. Затем власти согласились нанять фирму, название которой не уточняется, чтобы взорвать отель.

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Отель, среди гостей которого был Элвис Пресли, был открыт в 1970 году, но финансового успеха он так и не добился. К примеру, в 1991 году Банковский департамент Нью-Йорка конфисковал отель, посчитав его одним из активов, который был частью схемы отмывания денег, связанной с Bank of Credit and Commerce International. Банк обвинялся в помощи Саддаму Хусейну в сокрытии доходов от иракской нефти и поддержке оружейных сделок бывшего президента Национальной стрелковой ассоциации США Оливера Норта с Ираном.

Здание было спроектировано архитектором Моррисом Лапидусом, известным своими отелями в Майами-Бич, включая Фонтенбло. В то же время мэр Мейкона Лестер Миллер заявил, что здание не соответствует строительным нормам и не подлежит восстановлению. Миллер добавил, что город еще не решил, как будет использован участок, где сейчас стоит отель.

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При этом, по словам Расса Генри, члена церковного совета, курирующего епископальную церковь Христа менее чем в двух кварталаха от отеля, прихожане обеспокоены тем, что любой взрыв может повредить историческое святилище церкви, построенное в 1851 году. Генри сказал, что церковь не возражает против плана сноса, но попросил местные власти действовать осторожно, отметив, что в церкви есть исторические витражи, и в следующем году она отметит свое 200-летие.

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