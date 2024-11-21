В американском городе подорвут отель в честь празднования Нового года

Комиссия города Мейкон, штат Джорджия, одобрила план подрыва пустующего 16-этажного отеля Ramada Plaza в полночь в канун Нового года. Об этом сообщает Associated Press.
Издание отмечает, что отель пустовал с момента своего закрытия в 2017 году. В прошлом году округ Бибб, в котором расположен город, потратил четыре с половиной миллиона долларов на покупку отеля в рамках федеральной процедуры банкротства. Затем власти согласились нанять фирму, название которой не уточняется, чтобы взорвать отель.
Отель, среди гостей которого был Элвис Пресли, был открыт в 1970 году, но финансового успеха он так и не добился. К примеру, в 1991 году Банковский департамент Нью-Йорка конфисковал отель, посчитав его одним из активов, который был частью схемы отмывания денег, связанной с Bank of Credit and Commerce International. Банк обвинялся в помощи Саддаму Хусейну в сокрытии доходов от иракской нефти и поддержке оружейных сделок бывшего президента Национальной стрелковой ассоциации США Оливера Норта с Ираном.
Здание было спроектировано архитектором Моррисом Лапидусом, известным своими отелями в Майами-Бич, включая Фонтенбло. В то же время мэр Мейкона Лестер Миллер заявил, что здание не соответствует строительным нормам и не подлежит восстановлению. Миллер добавил, что город еще не решил, как будет использован участок, где сейчас стоит отель.
При этом, по словам Расса Генри, члена церковного совета, курирующего епископальную церковь Христа менее чем в двух кварталаха от отеля, прихожане обеспокоены тем, что любой взрыв может повредить историческое святилище церкви, построенное в 1851 году. Генри сказал, что церковь не возражает против плана сноса, но попросил местные власти действовать осторожно, отметив, что в церкви есть исторические витражи, и в следующем году она отметит свое 200-летие.