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Мир

Мастер маникюра делает накладные ногти из мусора в океане

10:45 21.11.2024

Мастер маникюра из Японии, 42-летняя Наоми Аримото борется с проблемой загрязнения пластиком с помощью своей профессии. Она собирает на пляже около своего дома кусочки пластика и делает из них накладные ногти, пишет Reuters.

По данным агентства, эта идея пришла женщине в голову после участия в общественных уборках вдоль побережья. «Я стала уделять внимание экологическим проблемам в тот момент, когда своими глазами увидела, сколько пластиковых отходов находится в океане. Я подумала, что это ужасно», — рассказала Наоми.

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Аримото открыла маникюрный салон в своем доме в 2018 году, после того как заболевание позвоночника заставило ее отказаться от профессии социального работника. С 2021 года она использует «морской мусор» для создания нейл-арта. Женщина пользуется специальным креслом, чтобы каждый месяц прочесывать близлежащий пляж и собирать микропластик, который другие уборщики могут пропустить.

Мастер сначала промывает пластик в пресной воде, а затем сортирует его по цвету. Она разрезает пластик на мелкие кусочки и расплавляет его, чтобы получился разноцветный диск, который потом Наоми использует для изготовления искусственных ногтей. Стоимость одного такого набора начинается от 82,5 долларов.

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«Я знаю, что есть и другие вещи, сделанные из переработанных материалов, например туалетная бумага и другие предметы повседневной необходимости, но я не знала, что из них можно сделать и ногти, это было неожиданно», — рассказала Киоко Курокава, 57-летняя посетительница салона Наоми.

Женщина признается, что ее работа — «капля в океане пластикового загрязнения», но отмечает, что так она привлекает внимание к проблеме и приближается к ее решению.

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