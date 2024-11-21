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Мир

Мужчина убил дочь из-за ее слов о потере девственности

10:11 21.11.2024

49-летний мужчина, чье имя не уточняется, из города Наманган в Узбекистане задушил свою 22-летнюю дочь после того, как она отказалась выходить замуж и заявила отцу, что уже лишилась девственности. Судмедэкспертиза выяснила, что это неправда. Об этом сообщает UzNews.uz.

Как пишет издание со ссылкой на материалы дела, девушке не понравился жених, с которым ее обручили родители, и рассказала им об этом. Она также заявила, что общается с другим парнем. Тогда отец стал расспрашивать дочь об этих отношениях, на что девушка ответила, что она «уже не девочка».

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Отец девушки разозлился и начал душить ее платком, требуя назвать имя ее молодого человека. Это продолжалось около одной или двух минут, после чего девушка упала на пол. Ее отец спрятал труп дочери в подвал и после решил прибегнуть к суициду, однако его отговорил знакомый. Он убедил мужчину сдаться полиции.

Во время заседания суда мужчина заявил, что всегда любил свою дочь и не желал ей смерти. По его словам, девушку обручили уже в третий раз. Как пишет UzNews.uz, результаты судебно-медицинской экспертизы «принесли ему некоторое облегчение», когда мужчина узнал, что дочь сказала неправду о потере девственности. 

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Мужчина раскаялся в совершении преступления и попросил суд смягчить ему наказание. В то же время его жена заявила, что готова простить супруга. У пары остался сын, сколько ему лет, не уточняется. Однако, по мнению женщины, ее муж должен понести наказание. Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии общего режима по статье об умышленном убийстве.

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