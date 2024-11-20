Ютубера обвинили в заработке на обмане миллионов человек

Ютубер с 23 миллионами подписчиков Логан Пол мог наживаться на своей аудитории, намеренно вводя ее в заблуждение. Журналисты Би-би-си сообщили, что у них есть доказательства сокрытия Полом прямой финансовой заинтересованности в доходности криптовалют и криптопроектов, которые он рекламировал.

29-летнему блогеру сейчас грозит многомиллионный иск от участников потерпевшей неудачу игры CryptoZoo, рассказала Би-би-си. CryptoZoo продвигалась как карточная онлайн-игра, где роль карточек выполняли токены NFT. Каждый NFT был привязан к картинке с животным. NFT продавались игрокам за другие токены, Zoo Token. Игрокам предлагалось соединять в игре картинки, получая животных-гибридов, а затем продавать эти новые NFT.

Команда Пола утверждала, что эти гибридные животные будут каким-то образом приносить участникам деньги, пассивно генерируя больше Zoo Token, рассказала Би-би-си. «Это действительно веселая игра, которая приносит вам деньги», — говорил блогер своей аудитории незадолго до запуска в сентябре 2021 года.

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CryptoZoo смогла привлечь около 18,5 млн долларов инвестиций. Однако вскоре после запуска стоимость карточек-NFT начала стремительно падать, на них не было спроса, который ожидали игроки. Около 130 игроков в итоге подали на Пола в суд, утверждая, что потеряли совокупно около 4,2 миллионов долларов.

Адвокат истцов Том Херхер сообщил журналистам, что Пол и его команда получила некое количество токенов Zoo до запуска. «Команда, по-видимому, сговорилась, что начнет продавать свои токены, как только общая стоимость всех находящихся в обращении Zoo достигнет 200 миллионов долларов», — заявил юрист. Он назвал это инсайдерской торговлей, за которую на фондовом рынке грозит обвинение в мошенничестве.

Журналисты Би-би-си рассказали, что отследили анонимный криптокошелек, с которого Пол получил на свой публичный криптокошелек прибыль размером около 120 000 долларов. Эти средства поступали после продажи токенов, которые продвигал ютубер.

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Схема была похожа на схему с токенами Zoo — на анонимном кошельке оказывалась значительная сумма в криптомонетах, которые затем рекламировал Пол. Какое-то время после роликов и постов блогера эти монеты держались в цене, а затем падали — из-за того, что некие крупные держатели, в том числе анонимный кошелек, резко продавали все или почти все свои рекламировавшиеся монеты. Такими токенами были, например, Elongate и Dink Doink, уточнила Би-би-си.

Сам Пол отрицает обвинения, связанные с проектом CryptoZoo, возлагая вину на других членов команды, которые «не смогли предоставить игрокам обещанные функции», сообщила Би-би-си. В начале года блогер пообещал вернуть деньги игрокам, купившим карточки-NFT, — но только если игроки согласятся не подавать на него в суд за все, что связано с CryptoZoo.

Журналисты Би-би-си рассказали, что договорились с Полом об интервью, но к ним вышел говорить двойник блогера и группа людей, кричавшая «Би-би-си — педофилы».

Пол — американский ютубер, актер, боксер и рестлер. Он получил популярность в 2013 году, публикуя короткие скетчи в приложении Vine. Около трех лет назад в видеороликах Пола на ютубе стали упоминаться криптовалюты.