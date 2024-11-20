Еще две страны войдут в Шенгенскую зону

Румыния и Болгария полностью присоединятся к европейской Шенгенской зоне и откроют границы с Евросоюзом с января 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Румынии Марчела Чолаку.
Агентство отмечает, что входящие в НАТО Румыния и Болгария присоединились к Шенгенской зоне, состояще из 29 стран, в марте этого года, однако страны открыли только морские и воздушные границы. Это произошло после достижения частичного соглашения с Австрией, которая первоначально выступала против присоединения Румынии и Болгарии. Власти объяснили это тем, что обе страны должны тщательнее работать над предотвращением нелегальной миграции.
Переговоры об открытии наземных границ продолжились в 2024 году. Reuters пишет, что 22 ноября в Венгрии должна пройти встреча министров внутренних дел Австрии, Румынии и Болгарии.
«Встреча в пятницу очень важна, поэтому я договорился с премьер-министром Венгрии, что поеду в Венгрию… в тот день, когда министры внутренних дел соберутся вместе, чтобы закрыть окончательный документ», — заявил Чолаку телеканалу Antena3.
По его словам, парламент Нидерландов, который выступал против присоединения Болгарии, также должен будет одобрить документ. «У нас уже есть согласованный календарь. Это произойдет с 1 января 2025 года. Тем, кто приедет домой на праздники, будет гораздо легче уехать», — добавил премьер-министр Румынии.
Reuters отмечает, что Чолаку не упомянул в своих комментариях Болгарию, однако присоединение двух стран рассматривается как пакетная сделка. Агентство пишет, что через Румынию и Болгарию проходят основные маршруты незаконной торговли оружием, наркотиками и людьми, но, как заявила Европейская комиссия, тщательное расследование показало, что страны отвечают всем требованиям Шенгенской зоны.
По данным Министерства финансов Румынии, вступление страны в зону открытых границ Европы увеличит ежегодный экономический рост Румынии на полпроцента.