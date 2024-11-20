Школьник угрожал одноклассникам и набивал им тату со своим инстаграмом

Ученик десятого класса спецшколы для подростков в Казахстане выбивал на телах других детей татуировки с адресом его страницы в инстаграме. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики в письме Министерству просвещения.

Инцидент с десятиклассником произошел в школе-интернате города Серебрянск Восточно-Казахстанской области, уточнило ведомство. Прежде чем набивать татуировки других школьникам, десятиклассник угрожал им расправой и «длительное время оказывал психологическое давление». По словам сотрудников прокуратуры, подросток также склонял учеников к побегу из интерната.

Этого и других подобных воспитанников сотрудники спецшкол Казахстана «не успевают контролировать» из-за чрезмерной нагрузки, говорится в письме министерству. «Выявление случаев насилия» над детьми «нередко носит запоздалый характер», заявило надзорное ведомство.

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