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Мир

Школьник угрожал одноклассникам и набивал им тату со своим инстаграмом

16:38 20.11.2024

Ученик десятого класса спецшколы для подростков в Казахстане выбивал на телах других детей татуировки с адресом его страницы в инстаграме. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики в письме Министерству просвещения. 

Инцидент с десятиклассником произошел в школе-интернате города Серебрянск Восточно-Казахстанской области, уточнило ведомство. Прежде чем набивать татуировки других школьникам, десятиклассник угрожал им расправой и «длительное время оказывал психологическое давление». По словам сотрудников прокуратуры, подросток также склонял учеников к побегу из интерната.

Этого и других подобных воспитанников сотрудники спецшкол Казахстана «не успевают контролировать» из-за чрезмерной нагрузки, говорится в письме министерству. «Выявление случаев насилия» над детьми «нередко носит запоздалый характер», заявило надзорное ведомство.

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В Генпрокуратуре рассказали, что в Акмолинской области весной воспитатель избил пятерых детей, а расследование этого инцидента привело к раскрытию убийства ребенка, совершенного три года назад.

Сейчас в стране действует пять спецшкол-интернатов, куда ежегодно зачисляют 300 новых подростков с девиантным поведением в возрасте 11-18 лет, сообщила прокуратура. По мнению надзорного органа, «превентивный эффект» спецшкол «переоценен». Воспитанники порой идут на преступления в стенах самих учреждений, замечены попытки суицида и многочисленные побеги.

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Подростковая преступность в Казахстане выросла за 2022-2023 годы с 1735 до 1925 случаев, а с января по сентябрь 2024 года уже зафиксировано 1267 преступлений, сообщила прокуратура.

В августе стало известно о шестнадцатилетней школьнице из города Кызылорда, которую полгода держали в рабстве ее одноклассники. Сверстники пытали девочку, заставляя предоставлять секс-услуги мужчинам, а деньги забирали себе. Администрация школы пугала родителей девочки тем, что у них заберут ребенка и отдадут в интернат. 

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