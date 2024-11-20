Опрос: более половины украинцев хотят скорого прекращения войны

Согласно данным опросов социологической компании Gallup, проведенным в Украине в августе и октябре этого года, около 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно скорее договорилась о прекращении войны. Отчет опубликован на сайте компании.

Gallup отмечает, что еще с 2023 года из опросов исключили 10-12% населения оккупированных территорий из-за того, что там не работают украинские мобильные операторы.

Согласно результатам опроса, 38% респондентов заявили, что Украина должна продолжать вести войну до полной победы. На графиках Gallup указано, что после начала войны так считали 73% респондентов, а 22% опрошенных выступали за мирные переговоры. «Нынешнее отношение украинцев к войне представляет собой решительный сдвиг по сравнению с тем, каким оно было после ее начала в конце февраля 2022 года», — отмечается в исследовании.

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Социологи пишут, что поддержка борьбы с Россией до победы снижалась и в 2023 году, а в этом году усталость от боевых действий только усилилась. «Растущая усталость от войны наблюдается в тот момент, когда ближайшее будущее [Украины] находится под вопросом. В последние месяцы Россия добилась военного успеха на линии фронта, несмотря на вторжение Украины в Курскую область», — отмечаются в результатах опроса.

Кроме того, в отчете говорится, что больше всего за прекращение войны выступили жители регионов, где проходит линия фронта. Вместе с тем поддержка боевых действий упала и в удаленных от них регионах, в том числе в Киеве и западной Украине.

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При этом больше половины украинцев, выступивших за прекращение войны, ответили, что они будут готовы согласиться на территориальные уступки. О том, насколько большими могут быть эти уступки, Gallup своих респондентов не спрашивала.

Также изменились представления украинцев о самом понятии победы. В частности, по сравнению с 2022 годом доля тех, кто хотел бы возвращения всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма, снизилась с 92% до 81%.

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В то же время выступающие за мирные переговоры украинцы заявили, что они скорее рассматривают в качестве посредников в переговорах европейские страны и Великобританию, нежели США. Отмечается, что опрос проводился до выборов президента США, однако существенных различий между отношением украинцев к Дональду Трампу и Камале Харрис на посту главы государства социологи не выявили.