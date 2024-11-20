EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Опрос: более половины украинцев хотят скорого прекращения войны

15:06 20.11.2024

Согласно данным опросов социологической компании Gallup, проведенным в Украине в августе и октябре этого года, около 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно скорее договорилась о прекращении войны. Отчет опубликован на сайте компании.

Gallup отмечает, что еще с 2023 года из опросов исключили 10-12% населения оккупированных территорий из-за того, что там не работают украинские мобильные операторы.

Согласно результатам опроса, 38% респондентов заявили, что Украина должна продолжать вести войну до полной победы. На графиках Gallup указано, что после начала войны так считали 73% респондентов, а 22% опрошенных выступали за мирные переговоры. «Нынешнее отношение украинцев к войне представляет собой решительный сдвиг по сравнению с тем, каким оно было после ее начала в конце февраля 2022 года», — отмечается в исследовании.

Социологи пишут, что поддержка борьбы с Россией до победы снижалась и в 2023 году, а в этом году усталость от боевых действий только усилилась. «Растущая усталость от войны наблюдается в тот момент, когда ближайшее будущее [Украины] находится под вопросом. В последние месяцы Россия добилась военного успеха на линии фронта, несмотря на вторжение Украины в Курскую область», — отмечаются в результатах опроса.

Кроме того, в отчете говорится, что больше всего за прекращение войны выступили жители регионов, где проходит линия фронта. Вместе с тем поддержка боевых действий упала и в удаленных от них регионах, в том числе в Киеве и западной Украине.

Россияне остались без доступного жилья
Россияне остались без доступного жилья
Ипотека стала настолько неподъемной, что цены на квартиры начнут снижаться, а застройщики — банкротиться
Общество6 минут чтения

При этом больше половины украинцев, выступивших за прекращение войны, ответили, что они будут готовы согласиться на территориальные уступки. О том, насколько большими могут быть эти уступки, Gallup своих респондентов не спрашивала. 

Также изменились представления украинцев о самом понятии победы. В частности, по сравнению с 2022 годом доля тех, кто хотел бы возвращения всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма, снизилась с 92% до 81%. 

Мне 25, и я алкоголик
Мне 25, и я алкоголик
Казалось, что все вокруг пьют и это нормально. Проблему я осознал слишком поздно
Общество11 минут чтения

В то же время выступающие за мирные переговоры украинцы заявили, что они скорее рассматривают в качестве посредников в переговорах европейские страны и Великобританию, нежели США. Отмечается, что опрос проводился до выборов президента США, однако существенных различий между отношением украинцев к Дональду Трампу и Камале Харрис на посту главы государства социологи не выявили.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Политика
Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Триколор — символ свободной России, а не войны. Нам нужно перестать заниматься самоуничижением
5 минут чтения
Россияне остались без доступного жилья
Общество
Россияне остались без доступного жилья
Ипотека стала настолько неподъемной, что цены на квартиры начнут снижаться, а застройщики — банкротиться
6 минут чтения
Мне 25, и я алкоголик
Общество
Мне 25, и я алкоголик
Казалось, что все вокруг пьют и это нормально. Проблему я осознал слишком поздно
11 минут чтения
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Общество
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Священник Андрей Кордочкин — о книге «Патриот» и пути политика к вере
6 минут чтения
Сколько стоит лишиться ног? 
Политика
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
4 минуты чтения
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Общество
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.