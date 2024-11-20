Названы самые дорогие торговые улицы мира

Виа Монтенаполеоне в итальянском Милане названа самой дорогой торговой улицей в мире в 2024 году. Об этом говорится в рейтинге Main Streets Across the World, на который обратил внимание «Коммерсантъ».

Сообщается, что миланская улица в 2024 году впервые обошла в рейтинге нью-йоркскую Пятую авеню, которая возглавляла список последние два года. По словам экспертов, это связано с притоком туристов в Милан и увеличившейся конкуренцией премиальных брендов за торговые площади.

Третье место в этом году занимает лондонская Нью-Бонд-стрит, четвертое — гонконгский квартал Цим Ша Цуй, а Елисейским полям в Париже присудили пятое место. Улица Гиндза в Токио расположилась на шестом месте, Банхофштрассе в Цюрихе — на седьмом, Питт-стрит в Сиднее — на восьмом, Мёндон в Сеуле — на девятом, Кольмаркт в Вене — на десятом.

Мне 25, и я алкоголик Казалось, что все вокруг пьют и это нормально. Проблему я осознал слишком поздно Общество 11 минут чтения

По данным рейтинга, который составляла международная консалтинговая компания Cushman & Wakefiel, во многих городах выросла стоимость аренды помещений. На Виа Монтенаполеоне она выросла на 11% — до 22 тысяч долларов за квадратный метр в год. На Пятой авеню стоимость аренды остается неизменной — 21,5 тысяч долларов.

Стоимость аренды помещений поднялась и на лондонской улице Нью-Бонд-стрит — до 18,9 тысяч долларов за квадратный метр в год, а также в квартале Цим Ша Цуй — 17,3 тысячи.

«Конкурентное напряжение между ритейлерами и ограниченность пространства повысили спрос на торговые площади на ключевых улицах, что привело к росту арендных цен», — говорят авторы рейтинга.

По их словам, самый быстрый рост стоимости аренды наблюдался в США — по сравнению с прошлым годом цены выросли на 11%. В Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, напротив, рост арендной платы был медленным — 3,5% и 3,1% соответственно.