СМИ: Европе придется более чем вдвое увеличить расходы на оборону

Европе может потребоваться 720 миллиардов долларов на оборону ежегодно, подсчитали аналитики Bloomberg Intelligence. Российская агрессия и президентство Дональда Трампа стали причиной, которая вынуждает европейские страны более чем в два раза увеличить военные расходы, сообщило агентство Bloomberg.

Аналитики рассчитали траты, которые должны будут понести 15 самых крупных европейских стран-участниц НАТО. Было учтено сокращение американской поддержки в период президентства Трампа, объяснил руководитель группы аналитиков Bloomberg Intelligence Джорджа Фергюсона.

«Российская агрессия уже подстегнула рост расходов на оборону в Европе, однако для поддержки Украины может потребоваться еще больше средств», — объяснил Фергюсон.

Аналитика Bloomberg Intelligence была подготовлена после того, как бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги предупредил о «медленной агонии» ЕС, которая наступит, если страны-участницы не предпримут срочных инвестиций в оборонную промышленность. В противном случае могут исчезновения «фундаментальные ценности региона», объяснил Драги.

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Европе срочно нужны танки, артиллерийские орудия и боевые машины пехоты, а также вспомогательные самолеты, такие как заправщики, грузовые и подводные военные корабли, говорится в докладе Bloomberg Intelligence. Аналитики назвали компании, которые выиграют от увеличения расходов на оборону: Airbus, BAE Systems, Leonardo и Rolls Royce.

После десятилетий недостаточного финансирования, которое продолжалось со времен окончания Холодной войны, перевооружение может занять более 10 лет, поскольку отставание подрядчиков растет, а цепочки поставок в аэрокосмической и оборонной промышленности уже растянуты, пишет Bloomberg. По данным аналитиков агентства, нынешняя промышленная база континента, вероятно, не способна обеспечить Европу всем необходимым в ближайшей и даже среднесрочной перспективе.

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Проблемными остаются цепочки поставок, нехватка критически важного сырья и электронных компонентов, высокие цены на энергоносители, напряженность на рынке труда и торговые ограничения, вызванные санкциями в отношении российской экономики, пишет Bloomberg. Значительная часть закупок европейских оборонных заводов приходится на иностранных поставщиков, в частности на США.

В 2023-м оборот европейской оборонной промышленности вырос за год на 17%, до 158,8 миллиардов евро, сообщила в октябре Европейская ассоциация аэрокосмической промышленности, безопасности и обороны. По данным ассоциации, количество рабочих мест в ВПК Евросоюза выросло в 2023 году на 9%, до 581 000. Однако рост вызван «эффектом никой базы», объяснили в ассоциации.