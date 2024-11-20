Обещания крупных компаний перерабатывать пластик сочли пиаром

Пять нефтяных и химических компаний, входящих в альянс по борьбе с пластиковыми отходами, за пять лет произвели 132 миллиона тонн пластика. Эта сумма в тысячу раз превышает тот объем пластика, который они собрали и переработали. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на анализ международной консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Альянс по борьбе с пластиковыми отходами (AEPW) был создан в 2019 году группой компаний, в которую входят ExxonMobil, Dow, Shell, TotalEnergies и ChevronPhillips — одни из крупнейших в мире производителей пластика. Представители компаний, как отмечается, дали обещание, что до конца 2023 года они очистят окружающую среду от 15 миллионов тонн пластиковых отходов.

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Согласно новому анализу, только эти пять компаний за пять лет произвели 132 миллиона тонн двух видов пластика — полиэтилена и полипропилена. Эксперты предполагают, что реальные объемы могут быть выше, так как данные охватывают только два популярных полимера и в расчет не вошли другие виды пластика, например, полистирол.

За тот же период компании собрали лишь 118,5 тысяч тонн пластиковых отходов. В документах AEPW говорится, что пластиковые отходы в основном утилизировались посредством механической или химической переработки, захоронения на полигонах или переработки в топливо.

Исполнительный директор международной экологической организации Greenpeace UK Уилл МакКаллум, заявил, что «разоблачение» действий пяти компаний сняло с них маску, скрывающую гору пластиковых отходов, которые они производят.

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«Схемы переработки, которые они пропагандируют, едва ли способны хоть как-то повлиять на весь тот пластик, который эти компании производят», — заявил он.

Отмечается, что в сентябре 2024 года генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта подал иск против компании ExxonMobil. В иске утверждается, что компания в течение 50 лет обманывала общественность, вводя в заблуждение «публичными заявлениями и ловким маркетингом, относительно возможности вторичной переработки пластика».

Неназванный представитель АEPW заявил, что альянс не согласен с обвинениями и выводами о том, что «целью альянса является улучшение репутации его членов за счет эко-пиара». По его словам, вместо того, чтобы подавать иск в суд, «калифорнийские чиновники могли бы вместе с членами альянса решить проблему с пластиком».