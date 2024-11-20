Миллиардер пришел «на стрелку» к обиженному клиенту своей компании

Миллиардер Ксавье Ньель, основатель крупной телекоммуникационной компании Iliad, откликнулся на вызов геймера, который вызвал бизнесмена на драку, возмутившись плохим качеством интернет-соединения. Сам геймер «на стрелку» не пришел, рассказало издание «Афиша Daily».

Французский пользователь интернета Iliad под ником Fuego в мае написал в Х твит, где пригласил лично Ньеля «один на один к магазину Lidl на улице Сент» в Марселе. «Ксавье Ньель, я ненавижу тебя!» — написал геймер. У геймера всего 193 читателя, и он не отмечал в публикации бизнесмена, у которого тоже есть аккаунт в Х.

57-летний миллиардер увидел твит Fuego и пришел на место встречи — почти ровно через полгода после приглашения. Бизнесмен ответил на пост геймера словами «я пришел», опубликовав селфи на фоне вывески Lidl.

Fuego ответил на твит бизнесмена через минуту: «Помогите! Не надо, я пошутил!» Миллиардер тут же выложил в реплаи видео со словами: «Я здесь, я приехал. Где ты? Я жду на парковке, приходи!»

Геймер отступил со словами: «Я бы с радостью, но у меня температура 34,2 + болит живот + болит голова, я сдаюсь». На вопросы других комментаторов инициатор «стрелки» рассказал, что причиной его гневного поста в мае был неудачный матч в Call of Duty.

В аккаунте сети магазинов Lidl через три часа после селфи миллиардера также появился пост: «С самого утра перед магазином на улице Сент стоит джентльмен и что‑то пишет в твиттер. Заберите его, пожалуйста».

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57-летний Ньель со своим состоянием в восемь миллиардов евро является непосредственным руководителем Iliad, одного из крупнейших европейских операторов связи. Сейчас бизнесмен занимает 12-е место среди самых богатых людей Франции, пишет «Афиша Daily». Миллиардер приехал в Марсель на конференцию по вопросам искусственного интеллекта «и воспользовался шансом ответить обидчику», пишет издание.