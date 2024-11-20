EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Миллиардер пришел «на стрелку» к обиженному клиенту своей компании

14:37 20.11.2024

Миллиардер Ксавье Ньель, основатель крупной телекоммуникационной компании Iliad, откликнулся на вызов геймера, который вызвал бизнесмена на драку, возмутившись плохим качеством интернет-соединения. Сам геймер «на стрелку» не пришел, рассказало издание «Афиша Daily».

Французский пользователь интернета Iliad под ником Fuego в мае написал в Х твит, где пригласил лично Ньеля «один на один к магазину Lidl на улице Сент» в Марселе. «Ксавье Ньель, я ненавижу тебя!» — написал геймер. У геймера всего 193 читателя, и он не отмечал в публикации бизнесмена, у которого тоже есть аккаунт в Х.

57-летний миллиардер увидел твит Fuego и пришел на место встречи — почти ровно через полгода после приглашения. Бизнесмен ответил на пост геймера словами «я пришел», опубликовав селфи на фоне вывески Lidl.

Fuego ответил на твит бизнесмена через минуту: «Помогите! Не надо, я пошутил!» Миллиардер тут же выложил в реплаи видео со словами: «Я здесь, я приехал. Где ты? Я жду на парковке, приходи!»

Геймер отступил со словами: «Я бы с радостью, но у меня температура 34,2 + болит живот + болит голова, я сдаюсь». На вопросы других комментаторов инициатор «стрелки» рассказал, что причиной его гневного поста в мае был неудачный матч в Call of Duty.

В аккаунте сети магазинов Lidl через три часа после селфи миллиардера также появился пост: «С самого утра перед магазином на улице Сент стоит джентльмен и что‑то пишет в твиттер. Заберите его, пожалуйста».

Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Техкорпорации из США много лет поддерживали демократов, а теперь помирились с теми, кого раньше ненавидели
Мир12 минут чтения

57-летний Ньель со своим состоянием в восемь миллиардов евро является непосредственным руководителем Iliad, одного из крупнейших европейских операторов связи. Сейчас бизнесмен занимает 12-е место среди самых богатых людей Франции, пишет «Афиша Daily». Миллиардер приехал в Марсель на конференцию по вопросам искусственного интеллекта «и воспользовался шансом ответить обидчику», пишет издание.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Политика
Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Триколор — символ свободной России, а не войны. Нам нужно перестать заниматься самоуничижением
5 минут чтения
Россияне остались без доступного жилья
Общество
Россияне остались без доступного жилья
Ипотека стала настолько неподъемной, что цены на квартиры начнут снижаться, а застройщики — банкротиться
6 минут чтения
Мне 25, и я алкоголик
Общество
Мне 25, и я алкоголик
Казалось, что все вокруг пьют и это нормально. Проблему я осознал слишком поздно
11 минут чтения
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Общество
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Священник Андрей Кордочкин — о книге «Патриот» и пути политика к вере
6 минут чтения
Сколько стоит лишиться ног? 
Политика
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
4 минуты чтения
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Общество
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.