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Мир

Крупнейшая криптоплатформа начала принимать ставки на ядерный взрыв 

11:40 20.11.2024

Децентрализованная платформа Polymarket, которая позволяет пользователям делать ставки на исход мировых событий и где предсказали победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, начала принимать ставки на ядерный взрыв. 

«Будет ли применено ядерное оружие в 2024 году?» — так звучит прогноз. На момент написания заметки пользователи платформы оценивали шансы такого исхода в 10%. При этом общий объем ставок по этому прогнозу достиг почти двух миллионов долларов. 

Ставка «да» сыграет, если ядерный боеприпас будет взорван в любой точке мира в период с 1 июля по 31 декабря 2024 года до 23:59 по восточному времени (включительно). 

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В условиях этого прогноза также говорится, что ставка «да» сыграет если произойдет  любой ядерный взрыв, в том числе случайный. Также считается взрыв, произошедший в ходе ядерных испытаний. В то же время запуск без детонации ядерной боеголовки, имитация ядерного удара, а также взрыв «грязной бомбы» засчитаны не будут. 

Ранее пользователи Polymarket предсказали победу Дональда Трампа на выборах президента США. На площадке также были открыты еще несколько голосований, приуроченных к американским выборам. 

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Площадка Polymarket позволяет ее пользователям делать ставки в криптовалюте на события, которые происходят в реальном мире, покупая ответы «да» или «нет». Объем ставок по некоторым прогнозам или голосованиям достигает нескольких миллионов долларов. 

Весной этого года платформа привлекла 45 миллионов долларов в ходе инвестраунда во главе с Founders Fund миллиардера Питера Тиля. Тогда в финансировании участвовали сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин и венчурная компания Dragonfly Capital. Общая сумма инвестиций, который привлек проект, составила 75 миллионов долларов. 

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