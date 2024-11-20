Байден одобрил передачу Украине противопехотных мин 

Президент США Джо Байден одобрил поставки противопехотных мин в Украину. Об этом сначала сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, а затем подтвердили в Пентагоне. Издание отмечает, что это решение раскритиковала группа по контролю над вооружениями.

По данным газеты, администрация Байдена «глубоко обеспокоена» продвижением России на фронте в последние недели и считает, что наступление необходимо сдержать. Собеседники издания рассказали, что в Пентагоне полагают, что поставки мин помогут замедлить наступление российских войск.

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Один из источников газеты рассказал, что речь идет о так называемых «непостоянных» минах, которые самоликвидируются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными и снижает сопутствующие жертвы среди мирного населения. По его словам, украинские власти обещали не устанавливать мины в густонаселенных районах.

В свою очередь, эксперты по контролю над вооружениями заявили, что даже такие мины представляют угрозу. Россия и США не входят в число 164 стран Оттавской конвенции. Этот документ запрещает использование и распространение противопехотных мин.

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Как отмечает The Washington Post, одобрив передачу Украине противопехотных мин, Байден отменил собственное решение. Так, в 2022 году он запретил передавать и использовать американские противопехотные мины за пределами Корейского полуострова, отменив решение Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Вашингтон разрешил Киеву использовать американское оружие для ударов вглубь России. Сразу после этого Владимир Путин утвердил изменения в ядерную доктрину страны. В частности, там прописано, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.