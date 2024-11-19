Сын норвежской принцессы задержан по подозрению в изнасиловании

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, 27-летний Мариус Борг Хейби, был задержан полицией по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает местный портал VG.

Как пишет издание, сын кронпринцессы был задержан накануне вечером. Его подозревают в нарушении уголовного кодекса, «касающемся полового сношения с лицом, находящимся без сознания или по иным причинам неспособным оказать сопротивление». Отмечается, что инцидент, вероятно, произошел весной этого года, а официальное расследование начали 6 ноября.

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По данным The Guardian, в полиции отметили, что в прошлый раз Борга Хейби задержали 4 августа после ночного инцидента в Осло в квартире девушки, с которой он тогда состоял в отношениях, и обвинили в нанесении ей телесных повреждений. Имя девушки не уточняется. Как пишет журнал Tatler, сын кронпринцессы признался, что напал на жертву после ссоры, будучи «в состоянии алкогольного и кокаинового опьянения».

The Guardian со ссылкой на местные СМИ пишет, что полиция обнаружила нож, воткнутый в одну из стен спальни женщины. В сентябре Борга Хейби задержали еще раз после того, как он нарушил судебный запрет на общение с предполагаемой жертвой. По словам адвоката, сын кронпринцессы связался с девушкой, используя скрытый номер телефона. Тогда полиция заподозрила его в сексуализированном насилии в адрес трех других девушек, но Борг Хейби отверг эти обвинения.

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По данным полиции, в момент последнего ареста Борг Хейби находился в машине с предполагаемой жертвой августовского инцидента. Как заявила полиция, сына кронпринцессы подозревают также в применении домашнего насилия. Будет ли он заключен под стражу, пока неизвестно.