Посетители парка больше двух часов провисели на сломавшемся аттракционе

В одном из парков развлечений в США внезапно вышел из строя экстремальный аттракцион, на котором находились более 20 человек. Людей спустили с аттракциона спустя два с половиной часа — некоторые из них не могли двигаться после случившегося, пишет New York Post.

Инцидент произошел в калифорнийском парке развлечений Knott’s Berry Farm, который открыл свои двери для посетителей 18 ноября. В тот день один из экстремальных аттракционов Sol Spin поднял 22 человека в воздух и внезапно остановился.

Сам парк называет Sol Spin аттракционом с высокой скоростью вращения. Пассажиров крутят в трех направлениях, поднимая их на высоту шести этажей.

Мне 25, и я алкоголик Казалось, что все вокруг пьют и это нормально. Проблему я осознал слишком поздно Общество 11 минут чтения

«Аттракцион прокрутился дважды, а потом, когда нас подняли на самую высокую точку, он внезапно остановился. После этого он совсем выключился и мы начали паниковать. Было ощущение, что мы все умрем», — рассказал о том дне один из посетителей, 14-летний Яндель Эспиноса. Он был на том аттракционе вместе с двумя братьями.

Сообщается, что ни один из пассажиров не висел вниз головой. Тем не менее, по словам брата Эспиноса, 13-летнего Джейдина Кэннона, все пассажиры висели не в очень удобном положении. «Мы находились в странном положении. Мы как-будто бы лежали на боку», — поделился он.

Механики парка смогли спасти пассажиров только спустя два с половиной часа. После того, как их спустили, некоторые посетители не могли нормально двигаться — одни хромали, а других пришлось увезти на инвалидных колясках.

О серьезных травмах не сообщалось, однако, по словам неназванного представителя парка, двух женщин доставили в больницу «из соображений осторожности».

Причину поломки аттракциона в парке не смогли объяснить. Они лишь сказали, что во время работы аттракциона случились «технические неполадки».