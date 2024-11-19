EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Посетители парка больше двух часов провисели на сломавшемся аттракционе

18:16 19.11.2024

В одном из парков развлечений в США внезапно вышел из строя экстремальный аттракцион, на котором находились более 20 человек. Людей спустили с аттракциона спустя два с половиной часа — некоторые из них не могли двигаться после случившегося, пишет New York Post.

Инцидент произошел в калифорнийском парке развлечений Knott’s Berry Farm, который открыл свои двери для посетителей 18 ноября. В тот день один из экстремальных аттракционов Sol Spin поднял 22 человека в воздух и внезапно остановился.

Сам парк называет Sol Spin аттракционом с высокой скоростью вращения. Пассажиров крутят в трех направлениях, поднимая их на высоту шести этажей.

Мне 25, и я алкоголик
Мне 25, и я алкоголик
Казалось, что все вокруг пьют и это нормально. Проблему я осознал слишком поздно
Общество11 минут чтения

«Аттракцион прокрутился дважды, а потом, когда нас подняли на самую высокую точку, он внезапно остановился. После этого он совсем выключился и мы начали паниковать. Было ощущение, что мы все умрем», — рассказал о том дне один из посетителей, 14-летний Яндель Эспиноса. Он был на том аттракционе вместе с двумя братьями. 

Сообщается, что ни один из пассажиров не висел вниз головой. Тем не менее, по словам брата Эспиноса, 13-летнего Джейдина Кэннона, все пассажиры висели не в очень удобном положении. «Мы находились в странном положении. Мы как-будто бы лежали на боку», — поделился он.

Механики парка смогли спасти пассажиров только спустя два с половиной часа. После того, как их спустили, некоторые посетители не могли нормально двигаться — одни хромали, а других пришлось увезти на инвалидных колясках.

О серьезных травмах не сообщалось, однако, по словам неназванного представителя парка, двух женщин доставили в больницу «из соображений осторожности». 

Причину поломки аттракциона в парке не смогли объяснить. Они лишь сказали, что во время работы аттракциона случились «технические неполадки».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мне 25, и я алкоголик
Общество
Мне 25, и я алкоголик
Казалось, что все вокруг пьют и это нормально. Проблему я осознал слишком поздно
11 минут чтения
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Общество
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Священник Андрей Кордочкин — о книге «Патриот» и пути политика к вере
6 минут чтения
Сколько стоит лишиться ног? 
Политика
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
4 минуты чтения
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Общество
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
7 минут чтения
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Криминал
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось
13 минут чтения
Я получила инвалидность после родов
Общество
Я получила инвалидность после родов
Врач разрезала мою промежность и сказала «ой». Теперь я живу с мешком для кала
6 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.