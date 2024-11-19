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Криминал

СМИ: В Ингушетии замяли дело об изнасиловании четырехлетней девочки

04:11 19.11.2024

Власти Ингушетии замяли дело о физическом и сексуализированном насилии над четырехлетней Самирой Муцольговой, сообщил The Insider со ссылкой на открытые и собственные источники. Единственный подозреваемый Башир Ведзижев отправился на войну с Украиной, пишет издание.

Четырехлетняя девочка весной 2023 года в бессознательном состоянии попала в больницу. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, кровоизлияние сетчатки обоих глаз, двустороннюю пневмонию, судороги, анемию, гематомы и состояние истощения, рассказали журналисты. Согласно медицинскому заключению, девочка подвергалась сексуализированному насилию. 

Ингушские медики сообщили The Insider, что у погибшей были тяжелые физические и психологическая травмы. Когда в больнице ребенка попытались положить на живот для УЗИ почек, девочка начала громко кричать, и процедуру делали стоя, рассказал источник издания.

Примерно через месяц после госпитализации девочка умерла.

Местные СМИ и популярный в республике имам Хамзат Чумаков рассказывали, что в больницу также поступили годовалый ребенок и шестилетняя девочка из семьи Муцольговых. Имам публично призывал не замалчивать историю с сексуализированным насилием.

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Полиция занялась расследованием, сообщив, что семья состояла на учете как неблагополучная, а в насилии над ребенком подозреваются мать и бабушка. Мать задержали, но она записала видео, одевшись в никаб и сказав, что в смерти ребенка виноваты врачи. После чего женщине удалось избежать преследования, сообщили источники The Insider.

В СИЗО попал 46-летний сожитель бабушки погибшего ребенка Ведзижев, рассказали журналисты. Однако в феврале мужчина записал видео, где поклялся на Коране, что «не дотрагивался до этой девочки». По словам источников The Insider, задержанный вышел из изолятора, проведя в заключении несколько месяцев.

18 ноября 2024 года изданиям The Insider, «Говорит НеМосква» и «Фортанга», стало известно, что Ведзижев «добровольно-принудительно» отправился на фронт. На видео, которое опубликовали журналисты, Ведзижев в военной форме сидит в кузове грузовика вместе с другими солдатами и говорит, что «едет на войну завоевывать Украину».

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Один из источников The Insider рассказал, что в семье Муцольговых постоянно проживали «разные посторонние мужчины» и Ведзижев был лишь одним из них. По словам собеседника журналистов, подозреваемых у следствия поначалу тоже было несколько, а в СИЗО Ведзижев попал потому, что в местных телеграм-каналах появилось его имя как причастного к преступлению.

В Ингушетии тема сексуализированного насилия является табуированной, и это помогло властям замять дело, пишет The Insider. Чиновникам поспособствовали местные жители, которые посчитали, что на них может навлечь «позор» факт насилия над ребенком, объяснили источники издания.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов называл причиной смерти Муцольговой «тяжелое заболевание», перед которым оказались бессильны врачи. По словам собеседников The Insider, на администрацию главы республики повлияли вопросы из Москвы к компетентности местного детского омбудсмена Заремы Чахкиевой, которая является родственницей Калиматова.

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