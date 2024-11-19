Девушку задержали после домогательств со стороны мотоциклиста

25-летняя девушка по имени Рошанак Молаи пропала в столице Ирана Тегеране после того, как ее задержала полиция. Девушка шла по улице, когда к ней подъехал мужчина в военной форме на мотоцикле. Об этом сообщает NBC News.

По данным издания Молаи шла по улице без хиджаба. На видеозаписи не было видно, приставал ли мужчина к девушке или нет, однако между ними произошел конфликт, и Молаи толкнула мотоциклиста и привлекла внимание нескольких прохожих. После этого мотоциклист уехал.

«Сцена из жизни женщины в Иране», — подписала Молаи свой пост в соцсети Х, однако вскоре ее аккаунт был удален.

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Иранская полиция подтвердила в своем пресс-релизе, что 1 ноября произошло «столкновение между молодой женщиной и мотоциклистом», добавив, что «предварительное расследование указывает на то, что мотоциклист приставал к девушке».

«Обе стороны были направлены в судебные органы. Мотоциклист будет привлечен к ответственности за домогательства и нарушение правил дорожного движения. Женщину преследуют за несоблюдение обязательных законов о ношении хиджаба», — сказано в сообщении.

Норвежская правозащитная организация Hengaw сообщила, что девушку арестовали, но где именно она находится, неизвестно.

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«С момента ее задержания имеется ограниченная информация о ее здоровье и условиях заключения. Отсутствие прозрачной информации о положении политических заключенных в Иране остается широко распространенной проблемой», — заявил представитель Hengaw.

Правозащитники отметили, что это не первый случай задержания Молаи из-за несоблюдения закона об обязательном ношении хиджаба в Иране. Так, в 2022 году ее задержали во время протестов после гибели в заключении Махсы Амини, выступившей против обязательного ношения хиджабов. Тогда Молаи приговорили более чем к шести годам заключения, но в 2023 году ее освободили по амнистии.