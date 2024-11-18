Мужчина выгнал на балкон ругавшую сына жену и поджег квартиру

Следствие заподозрило жителя Москвы, чье имя не уточняется, в том, что он запер на балконе супругу после того, как та начала ругаться на 12-летнего сына, и поджег квартиру. Об этом сообщает телеграм-канал Baza без указания источника информации.

По данным телеграм-канала, возгорание произошло вечером 14 ноября в доме на 13-м этаже на Ленинском проспекте. Супруга мужчины погибла, а их сын, которого мужчина сам вывел из горящей квартиры, надышался угарным газом.

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По предварительной версии следствия, мужчине не понравилось, что его жена отчитала ребенка. Он вывел женщину на балкон и запер дверь. После этого он облил горючей жидкостью игрушки в квартире и поджег их. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось потушить огонь за несколько часов.

В октябре этого года жительница подмосковных Мытищ Мария обвинила в пожаре в своей квартире кота. По словам женщины, кот якобы сам включил сенсорную плиту, на которой стояла кастрюля. В результате возгорания никто не пострадал, в тушении участвовали 15 пожарных и пять спецмашин.

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Ранее стало известно, что во время хоррор-квеста в Махачкале из-за пожара погибли две девушки, а их мужья попали в больницу с ожогами. Сообщалось, что в ходе мероприятия загорелась бензиновая жидкость для бензопилы, которая была реквизитом для квеста.

Летом этого года в результате пожара в общежитии в Балашихе погибли пять человек, в том числе четыре женщины. Следственный комитет заявил, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в момент курения. По данным ТАСС, в постройке середины прошлого века не было системы пожаротушения.