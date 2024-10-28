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Общество

Жительница Подмосковья обвинила своего кота в пожаре в квартире

14:54 28.10.2024

В Подмосковье местная жительница обвинила своего кота в пожаре в квартире, где она жила вместе с питомцем. По словам женщины, кот самостоятельно включил плиту, на которой стояла кастрюля.

По данным «Российской Газеты», инцидент произошел в ночь на 28 октября в жилом комплексе «Датские Кварталы» в подмосковных Мытищах. Хозяйка одной из квартир многоэтажного дома №5 по улице Полковника Романова подтвердила соседям, что пожар возник из-за ее кота.

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Местные жители рассказали «Российской газете», что в ту ночь кот случайно включил сенсорную плиту, на которой стояла кастрюля. «Мы когда спускались на первый этаж, она с ним на плече шла и сказала: «Вот виновник, он включил плиту, из-за него все сгорело», — сказала местная жительница Мария и добавила, что в ту ночь они эвакуировались вместе.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Московской области, пожар начался в 00:45. Отмечается, что большая часть жителей смогла самостоятельно эвакуироваться еще до приезда пожарной службы.

Общая площадь возгорания составили 25 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 15 пожарных и пять спецмашин. О причинах возникновения пожара официально не сообщалось. Пострадавших нет.

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28 октября в пресс-службе ведомства сообщили, что за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Подмосковья более 30 раз выезжали на тушение пожаров.

В апреле 2024 года в Китае произошел похожий инцидент. Кот по кличке Цзингудяо прогуливался по квартире и случайно включил лапами сенсорную плиту. В доме кроме него никого не было. Пожар охватил весь первый этаж двухуровнего дома, а сам кот спрятался в шкафу. По словам хозяйки квартиры, ущерб от пожара составил около $14 тысяч.

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