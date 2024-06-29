СК назвал курение причиной пожара в балашихинском общежитии с пятью погибшими

Следственный комитет в качестве предварительной причины пожара в общежитии в Балашихе, в результате которого погибли пять человек, назвал неосторожное обращение с огнем при курении. Пост опубликован в телеграм-канале ведомства.

Причиной смерти пяти человек, среди которых — четыре женщины, там назвали отравление продуктами горения. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). Сотрудники ведомства изучают документацию, которую изъяли у собственника общежития.

Здание в подмосковной Балашихе загорелось в ночь на 29 июня. Спасатели смогли эвакуировать восемь человек, в том числе двоих детей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Источник ТАСС утверждает, что в здании не было системы пожаротушения. По его словам, постройку сдали в 1949 году. Собеседник агентства добавил, что уже к 2016-ому она была изношена на 63%.

24 июня в подмосковном Фрязине в здании НИИ «Платан» произошел пожар площадью более пяти тысяч квадратных метров. В результате погибли шесть человек, некоторые из которых разбились, выпрыгнув из окон, при попытке спастись от огня. В СК причиной гибели людей при пожаре назвали «нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов».

По делу о пожаре 26 июня задержали первых подозреваемых. Им вменили в вину оказание небезопасных услуг, повлекшем гибель людей (ч.3 ст. 238 УК). 29 июня суд отправил под домашний арест собственницу здания, где произошел пожар. Ее имя не называлось.

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