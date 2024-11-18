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Мир

Компания будет платить одиноким сотрудникам за походы на свидания

16:14 18.11.2024

Международная компания Insta360 создала онлайн-платформу романтических знакомств для своих сотрудников из головного офиса в Шэньчжэне и обещает выплачивать им вознаграждения за создание пар. Так организация рассчитывает «повысить уровень счастья и укрепить чувство принадлежности» среди сотрудников. Об этом сообщает газета из Гонконга South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на публикацию Всеобщего профсоюза труда провинции Гуандун.

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На форуме компании сотрудники могут публиковать объявления об одиноких людях, не работающих в Insta360. За каждую действительную анкету организация начисляет около девяти долларов. Как рассказал сотрудник компании, за почти три месяца работы платформы на ней появилось около 500 постов. Организация уже успела выплатить авторам 1380 долларов.

Если сотрудник с помощью этого форма найдет себе пару, и их отношения продлятся хотя бы три месяца, то и «сваха», и оба партнера получат от компании по 140 долларов. По словам сотрудника Insta360, такие вознаграждения еще не выплачивались, потому что платформе еще не исполнилось три месяца.

За первые девять месяцев этого года в Китае зарегистрировали браки 4,74 миллиона пар. В прошлом году за этот же период было заключено почти на миллион браков больше, приводит статистику SCMP.

В 2022 году население Китая впервые за 60 лет сократилось, в прошлом году падение продолжилось. Уровень рождаемости в стране в последнее время также снижается. В 2023 году в стране родилось наименьшее число детей после основания КНР в 1949 году.

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