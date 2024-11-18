Сбежавшие из вольеров обезьяны напали на полицейский участок

В городе Лопбури в Таиланде 200 сбежавших из специальных вольеров обезьян устроили беспорядки и заставили полицейских забаррикадироваться в одном из участков. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, жители города уже давно страдают от растущей популяции обезьян. По данным Русской службы Би-би-си, изначально Лопбури из-за большого количества обезьян привлекал множество туристов, которые подкармливали приматов. Однако с началом пандемии коронавируса животные стали более агрессивными: они начали врываться в дома и красть все, что могли найти.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

В связи с этим власти города построили специальные вольеры для сдерживания обезьян. Русская служба Би-би-си отмечает, что животных заманивают туда едой, а затем увозят на стерилизацию. Однако 16 ноября около 200 приматов вырвались на свободу, а часть из них напала на полицейский участок.

«Нам пришлось убедиться, что двери и окна закрыты, чтобы они не смогли войти в здание за едой», — рассказал капитан полиции Сомчай Сиди. Он добавил, что был обеспокоен тем, что «мародеры» могут уничтожить имущество, в том числе полицейские документы.

Я уехала из России в Германию и не хочу обратно Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив Общество 7 минут чтения

Для стабилизации ситуации в городе были вызваны сотрудники дорожной полиции и дежурные по охране. South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ пишет, что обезьяны еще «контролировали» полицейский участок 17 ноября, сидя на крыше здания.

Русская служба Би-би-си отмечает, что из-за обезьян в Лопбури регулярно перекрывают движение транспорта. В то же время местные жители любят приматов, а с 1980-х годов там проводится фестиваль, посвященный обезьянам, который является одновременно и религиозной традицией, и туристической достопримечательностью.