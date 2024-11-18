Сбежавшие из вольеров обезьяны напали на полицейский участок

В городе Лопбури в Таиланде 200 сбежавших из специальных вольеров обезьян устроили беспорядки и заставили полицейских забаррикадироваться в одном из участков. Об этом сообщает South China Morning Post.
Как пишет издание, жители города уже давно страдают от растущей популяции обезьян. По данным Русской службы Би-би-си, изначально Лопбури из-за большого количества обезьян привлекал множество туристов, которые подкармливали приматов. Однако с началом пандемии коронавируса животные стали более агрессивными: они начали врываться в дома и красть все, что могли найти.
В связи с этим власти города построили специальные вольеры для сдерживания обезьян. Русская служба Би-би-си отмечает, что животных заманивают туда едой, а затем увозят на стерилизацию. Однако 16 ноября около 200 приматов вырвались на свободу, а часть из них напала на полицейский участок.
«Нам пришлось убедиться, что двери и окна закрыты, чтобы они не смогли войти в здание за едой», — рассказал капитан полиции Сомчай Сиди. Он добавил, что был обеспокоен тем, что «мародеры» могут уничтожить имущество, в том числе полицейские документы.
Для стабилизации ситуации в городе были вызваны сотрудники дорожной полиции и дежурные по охране. South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ пишет, что обезьяны еще «контролировали» полицейский участок 17 ноября, сидя на крыше здания.
Русская служба Би-би-си отмечает, что из-за обезьян в Лопбури регулярно перекрывают движение транспорта. В то же время местные жители любят приматов, а с 1980-х годов там проводится фестиваль, посвященный обезьянам, который является одновременно и религиозной традицией, и туристической достопримечательностью.