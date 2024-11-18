EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Сбежавшие из вольеров обезьяны напали на полицейский участок

16:54 18.11.2024

В городе Лопбури в Таиланде 200 сбежавших из специальных вольеров обезьян устроили беспорядки и заставили полицейских забаррикадироваться в одном из участков. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, жители города уже давно страдают от растущей популяции обезьян. По данным Русской службы Би-би-си, изначально Лопбури из-за большого количества обезьян привлекал множество туристов, которые подкармливали приматов. Однако с началом пандемии коронавируса животные стали более агрессивными: они начали врываться в дома и красть все, что могли найти.

В связи с этим власти города построили специальные вольеры для сдерживания обезьян. Русская служба Би-би-си отмечает, что животных заманивают туда едой, а затем увозят на стерилизацию. Однако 16 ноября около 200 приматов вырвались на свободу, а часть из них напала на полицейский участок.

«Нам пришлось убедиться, что двери и окна закрыты, чтобы они не смогли войти в здание за едой», — рассказал капитан полиции Сомчай Сиди. Он добавил, что был обеспокоен тем, что «мародеры» могут уничтожить имущество, в том числе полицейские документы.

Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
Общество7 минут чтения

Для стабилизации ситуации в городе были вызваны сотрудники дорожной полиции и дежурные по охране. South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ пишет, что обезьяны еще «контролировали» полицейский участок 17 ноября, сидя на крыше здания.

Русская служба Би-би-си отмечает, что из-за обезьян в Лопбури регулярно перекрывают движение транспорта. В то же время местные жители любят приматов, а с 1980-х годов там проводится фестиваль, посвященный обезьянам, который является одновременно и религиозной традицией, и туристической достопримечательностью.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сколько стоит лишиться ног? 
Политика
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
4 минуты чтения
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Общество
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
7 минут чтения
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Криминал
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось
13 минут чтения
Я получила инвалидность после родов
Общество
Я получила инвалидность после родов
Врач разрезала мою промежность и сказала «ой». Теперь я живу с мешком для кала
6 минут чтения
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Мир
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Техкорпорации из США много лет поддерживали демократов, а теперь помирились с теми, кого раньше ненавидели
12 минут чтения
У нас отобрали квартиру в центре Москвы
Общество
У нас отобрали квартиру в центре Москвы
Нам пришлось спать в подъезде и скитаться по ночлежкам. Муж не выдержал, спился и умер бездомным
8 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.