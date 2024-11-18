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Мир

Беларусь захотела восстановить авиасообщение с Европой

14:35 18.11.2024

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Игорь Голуб заявил, что Беларусь готова к возобновлению авиасообщения с европейскими странами после снятия «политических препонов». Об этом сообщает беларусское агентство «БелТА».

«Решение только за политиками. Конечно, мы будем готовы возобновить авиасообщение с Европой, как только политические препоны будут сняты», — утверждает Голуб. Он добавил, что Беларусь продолжает сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), которая занимается разработкой и контролем международных норм.

Голуб также заявил, что Европа тоже заинтересована в возобновлении авиасообщения. «Облет Беларуси и Российской Федерации для экономики авиакомпаний — очень большие расходы. Имея возможность напрямую пролетать из Европы на Восток через Беларусь и РФ — конечно, авиакомпании заинтересованы не выполнять облеты и не тратить лишних денег… Наше небо открыто», — добавил глава департамента.

Самолетам беларусских авиакомпаний запретили летать над Европой и приземляться в европейских аэропортах в 2021 году после того, как беларусские власти посадили самолет Ryanair ради ареста оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапега. В Минске заявили, что потребовали приземления самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту.

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После начала войны в Украине Евросоюз также закрыл самолетам, «которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией», доступ в свое воздушное пространство. Такой же запрет ввели в США и Канаде, а в 2023 году Евроконтроль заявил, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для европейских рейсов до 2029 года.

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