Видео в тиктоке вызвало дефицит конфет в европейской стране

Жители Швеции столкнулись с дефицитом сладостей на прилавках магазинов — у местных производителей закончились запасы. The Guardian пишет, что спрос на шведские конфеты вырос из-за видео в тиктоке.

Все началось с ролика маркетолога из США Мэригрейс Грейвс, в котором она пробует шведские конфеты в магазине BonBon в Нью-Йорке. Видео набрало миллионы просмотров в тиктоке, а у магазина стали собираться толпы желающих попробовать сладости из Швеции.

Каждое лето производители конфет в Швеции выходят в шестинедельный отпуск. Перед этим сотрудники готовят большие запасы, чтобы распределить их в местные магазины и отправить за границу.

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Резкий спрос на конфеты в 2024 году стал неожиданностью для многих шведских производителей. Уже осенью некоторые производители были вынуждены прекратить поставки из-за высокого спроса на них в том числе в США, Южной Корее и других Скандинавских странах.

«Летом мы обязаны по закону дать людям в фабрике отдохнуть. Кроме этого, наша фабрика была закрыта на техническое обслуживание. Мы продали все, что произвели за лето. А потом запасы закончились», — заявил Никлас Арнелин, директор компании Orkla, производителя конфет Bubs, которые сейчас в дефиците.

Компания была вынуждена сократить ассортимент, чтобы увеличить объем поставок отдельных видов сладостей. Как отметил Арнелин, ограничение производства тремя основными линиями позволило хотя бы частично удовлетворить спрос.

По данным издания, теперь шведская традиция поедать сладости каждую субботу «находится под угрозой». Так называемый «лердагсгодис», что переводится как «субботние сладости», занимает важное место в национальной культуре: в этот день семьи обычно съедают более килограмма сладостей за вечер.