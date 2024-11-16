Назван самый лучший сыр в мире

В Португалии прошел крупнейший конкурс на звание самого лучшего сыра в мире World Cheese Awards. В 2024 году судьи признали лучшим местный сыр из овечьего молока Queijo de Ovelha Amanteigado, назвав его вкус «фантастическим», пишет CNN.
Конкурс прошел 15 ноября в городе Визеу. В этом году за звание лучшего сыра боролись более четырех тысяч видов сыров из 47 стран. Судьи оценивали каждый продукт по внешнему виду, запаху, вкусу и текстуре.
По словам организатора конкурса Джона Фарранда, мероприятие проходило на фоне насыщенного аромата сыров, что сделало его атмосферу «очень пронзительной». CNN добавляет, что конкурс был очень зрелищным.
Судьи, которые разместились за 104 столами, по итогу определили 14 финалистов, среди которых были сыры из Португалии, Швейцарии, Бразилии, США, Норвегии, Италии, Германии и Испании. Победителем был выбран португальский сыр, произведенный в небольшой фабрике, где работают десять человек.
Сыр Queijo de Ovelha Amanteigado изготовлен с использованием вегетарианского фермента, полученного из чертополоха. Это липкий, маслянистый сыр с травянистой горечью, который обычно подают, отрезая верхнюю часть и выкладывая ложкой центр, отмечает издание.
«Восхитительное сочетание белков и жиров. Это действительно фантастический сыр», — описал португальский продукт один из международных членов жюри Мануэль Майя.
В 2021 и 2023 годах победителями конкурса тоже становились сыры производства той страны, где проходило мероприятие — так было в Испании и Норвегии. Однако Фаранд отмечает, что все сыры на конкурсе оцениваются членами жюри вслепую.