Назван самый лучший сыр в мире

В Португалии прошел крупнейший конкурс на звание самого лучшего сыра в мире World Cheese Awards. В 2024 году судьи признали лучшим местный сыр из овечьего молока Queijo de Ovelha Amanteigado, назвав его вкус «фантастическим», пишет CNN.

Конкурс прошел 15 ноября в городе Визеу. В этом году за звание лучшего сыра боролись более четырех тысяч видов сыров из 47 стран. Судьи оценивали каждый продукт по внешнему виду, запаху, вкусу и текстуре.

По словам организатора конкурса Джона Фарранда, мероприятие проходило на фоне насыщенного аромата сыров, что сделало его атмосферу «очень пронзительной». CNN добавляет, что конкурс был очень зрелищным.

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Судьи, которые разместились за 104 столами, по итогу определили 14 финалистов, среди которых были сыры из Португалии, Швейцарии, Бразилии, США, Норвегии, Италии, Германии и Испании. Победителем был выбран португальский сыр, произведенный в небольшой фабрике, где работают десять человек.

Сыр Queijo de Ovelha Amanteigado изготовлен с использованием вегетарианского фермента, полученного из чертополоха. Это липкий, маслянистый сыр с травянистой горечью, который обычно подают, отрезая верхнюю часть и выкладывая ложкой центр, отмечает издание.

«Восхитительное сочетание белков и жиров. Это действительно фантастический сыр», — описал португальский продукт один из международных членов жюри Мануэль Майя.

В 2021 и 2023 годах победителями конкурса тоже становились сыры производства той страны, где проходило мероприятие — так было в Испании и Норвегии. Однако Фаранд отмечает, что все сыры на конкурсе оцениваются членами жюри вслепую.