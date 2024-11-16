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Мир

Десять новорожденных детей погибли во время пожара в больнице

13:21 16.11.2024


Десять новорожденных детей погибли из-за пожара в отделении интенсивной терапии в больнице на севере Индии. Еще 16 детей пострадали, пишет The Guardian.

Пожар возник поздним вечером 15 ноября в Медицинском колледже Махарани Лакшми Бай в городе Джханси штата Уттар-Прадеш. Местные власти сообщили, что огонь быстро распространился по палате, в которой находилось более 50 новорожденных детей. 

Точные причины возникновения пожара пока неизвестны. Представитель местной администрации Авинаш Кумар заявил, что огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в электросети. 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее «душераздирающей» трагедией. «Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял этих невинных детей. Я молю Бога дать им силы перенести эту огромную потерю», — написал он в Х.

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Заместитель главного министра штата Браджеш Патхак 16 ноября встретился с семьями погибших детей и пообещал провести тщательное расследование инцидента, пишет CNN.

«Мы выявим виновных в этой трагедии и примем строгие меры. Правительство поддерживает семьи в это трудное время», — заявил он. 

По словам очевидцев, пожарные прибыли на место происшествия, когда палата с детьми уже полностью была охвачена пламенем и клубами дыма. Родители погибших детей утверждают, что пожарная сигнализация не сработала вовремя. Персонал больницы начал действовать только после того, как увидел признаки дыма и огня, говорят они.

«Если бы сигнализация сработала, мы могли бы принять меры раньше и спасти больше жизней», — заявил отец погибшего ребенка Нареш Кумар.
С ним согласился Ахтар Хуссейн, чей ребенок выжил и сейчас находится под наблюдением врачей. По его словам, трагедии можно было избежать, если в больнице были бы разработаны более эффективные меры пожарной безопасности.

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