Пользователи сообщают об ускорении работы YouTube после жалобы гендиректора «Мосфильма» Путину

Режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров 13 ноября на встрече с Владимиром Путиным предложил больше не замедлять YouTube в России. Об этом сам Шахназаров рассказал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». После этого пользователи и СМИ начали сообщать, что YouTube перестали замедлять, но пока об этом нет достоверных данных.

Карен Шахназаров, по его словам, сказал Владимиру Путину, что «замедление YouTube не очень целесообразно сегодня», на что Путин ответил: «Знаете, я разберусь, я посмотрю, как это делать». Также Путин якобы пожаловался на «всякие пакости» на видеохостинге, на это Шахназаров ответил, что «пакости» люди увидят в любом случае, а многие россияне пользуются YouTube, чтобы смотреть кино, а аналога в России пока нет.

Вечером 14 ноября российские СМИ и пользователи YouTube начали сообщать, что в России восстановлен быстрый доступ к видеохостингу. Журналист телеграм-канала «Осторожно новости» рассказал, что ему удалось посмотреть ютуб-видео в Москве.

«Сирена» в 22:25 опубликовала данные о 100-процентной доступности YouTube на сайте GlobalCheck. Как выяснил «Холод», спустя час сервис сообщал о 62-процентной доступности видеохостинга. Из графика доступности YouTube следует, что сервис периодически фиксировал 100-процентную доступность в течение нескольких минут и до 13 ноября. По графику задержки соединения не заметно существенного ускорения работы YouTube.

В опросах в телеграме, которые публикуют «Сирена», «ЧТД» Baza, The Insider, «Дождь», «Черта» и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов о полноценном подключении к YouTube сообщили не больше трети опрошенных.

В открытых чатах в телеграме некоторые пользователи из России сообщают, что могут посмотреть ютуб-видео без VPN через мобильный интернет, на проблемы чаще жалуются пользователи домашнего интернета от крупных операторов. Подписчики Baza сообщают, что пользователи операторов «Мегафон» и «Билайн» и раньше могли смотреть видео без замедлений; также они отмечают, что YouTube перестал замедлять оператор «Т-Мобайл» (бывший «Тинькофф»).

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YouTube в России начали замедлять 8 августа. Незадолго до этого депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн заявил, что десктопную версию видеохостинга замедлят, чтобы «привести в чувство» администрацию сервиса. Хинштейн утверждал, что это решение якобы не противоречит интересам российских пользователей, а направлено против «администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».