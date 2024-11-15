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Общество

Сбер поднял ставки по ипотеке до рекорда с начала века

15:22 15.11.2024

Минимальные ставки по ипотеке в Сбере превысили 28% годовых. Без скидок ставки жилищных кредитов у самого крупного российского банка превышают 30%, сообщило ТАСС. Последний раз подобные проценты годовых по ипотеке действовали у Сбера весной 2000 года, обратило внимание «Агентство».

С 15 ноября ставки для вторичного жилья поднялись до 28,1%, для новостроек — до 28,4%. Ставки без дисконтов достигли 30,7% и 31% соответственно. «Сбер» объяснил изменение условий займов увеличением ключевой ставки Центробанка и ростом стоимости облигаций федерального займа, рассказало ТАСС.

Если заявка была одобрена до 15 ноября, заемщик сможет оформить ипотеку на прежних условиях, добавили в Сбере. Предыдущий раз банк повысил проценты три недели назад, 22 октября, — до почти 25% со всеми скидками и до примерно 27,5% без скидок.

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Ставки по льготной ипотеке с 15 ноября тоже выросли. Купить жилье по «Семейной ипотеке» в Москве и Санкт-Петербурге через Сбер можно под 11,8% годовых — при условии, что сумма кредита будет от 13,5 миллионов рублей. В остальных регионах — 12,9% при условии суммы кредита от семи миллионов.

Взять «Ипотеку для ИТ» теперь можно под 13% при сумме кредита от 10,5 миллионов рублей. Если жилье стоит дешевле требований льготной ипотеки — банк сам устанавливает проценты годовых.

Ставки по ипотеке в России ускоренно росли с весны на фоне роста цен и ставки Центробанка. «Сбер» за этой время несколько раз ужесточал условия займов. Сейчас ставка, под которую ЦБ дает в долг коммерческим банкам, составляет 21% годовых.

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С июля в России перестала действовать спонсируемая государством льготная ипотека, позволяющая оформлять кредит на жилье под 6% и 8%. Позже стало известно, что россияне начали активно просить родственников и знакомых с детьми стать созаемщиками по ипотеке, чтобы снизить процентную ставку.  

В 2000 году «Сбербанк» был фактическим монополистом на рынке кредитования. С августа того года средняя ставка по ипотеке в 28% была снижена до 23%. С тех пор, до ноября 2024-го, она не возвращалась к значениям марта 2000-го, когда к власти в России пришел Владимир Путин. 

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