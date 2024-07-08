Россияне взяли рекордное число жилищных кредитов перед отменой льготной ипотеки

За последний месяц до окончания действия льготной ипотеки россияне взяли 777,2 млрд рублей жилищных займов. Это на 44% больше, чем за предыдущий месяц, май, сообщили аналитики компании Frank RG. Статистику процитировало РБК. Последний раз подобные объемы выдачи наблюдались в прошлом году, восемь месяцев назад.

Итого за июнь российские банки одобрили почти 177 тысяч ипотечных кредитов: на 33% больше, чем в мае. Главная причина активности заемщиков в том, что с 1 июля прекратилось действие спонсируемых государством программ со ставками 6% и 8%.

Абсолютный рекорд десятилетия поставила в июне средняя сумма жилищного займа — 4,4 млн рублей.

Последний раз подобный всплеск интереса к льготным ипотечным банковским ссудам наблюдался в сентябре-ноябре 2023 года (объемы выдачи 770 млрд рублей за месяц в среднем). Ставки по кредитам росли после повышения Банком России ключевой ставки — и изменения условий льготных госпрограмм.

Условия начали ужесточаться с декабря: минимальный первоначальный взнос для новостроек (ипотека под 8%) увеличился с 20% до 30%, а максимальная сумма кредита стала одинаковой для всех регионов — 6 млн рублей. До 23 декабря для Москвы и Санкт-Петербурга сумма была равна 12 млн. Семейная ипотека (под 6%, тоже для новостроек) оставалась практически нетронутой до 1 июля.

Итого с начала года и до 1 июля россияне заняли на покупку жилья 2,78 трлн рублей. Это почти в два раза меньше, чем за предыдущие полгода.

Правительство обещало продлить действие ипотеки для семей с детьми и после 1 июля — но до сих пор никаких документов не появилось.

Доля кредитов с господдержкой в первом полугодии достигла 70%, свидетельствуют данные госкорпорации «Дом. РФ». Всего 15% россиян могут сейчас позволить себе купить квартиру, считает профессор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. 3% россиян могут, по его словам, сделать такую покупку без кредита.

Сейчас банки предлагают ипотеку под 17% годовых и выше. Программа льготной ипотеки появилась ради поддержки девелоперов и производителей стройматериалов вскоре после начала пандемии коронавируса в 2020 году. Спустя несколько лет ипотечные госпрограммы, сетовали в правительстве и Центробанке, стали все больше способствовать закредитованности россиян.

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