Россияне стали искать «доноров» с детьми для оформления семейной ипотеки

В России с прошлого года набирает популярность тренд, когда люди просят своих родственников и знакомых с детьми стать созаемщиками по ипотеке, чтобы снизить процентную ставку по кредиту. Об этом сообщает «Российская газета».

Как пишет издание, рыночная ипотека выдается под 21-22%, в то время как льготная семейная ипотека — под 6%. Это позволяет желающим обзавестись собственным жильем заплатить за него на несколько миллионов рублей меньше.

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«Коммерсантъ FM» отмечает, что на льготную ипотеку могут претендовать те, у кого есть хотя бы один ребенок в семье возрастом до шести лет включительно. Их называют «донорами». При этом, как пишет «Российская газета», такая схема получения кредита на жилье несет в себе риски как для семьи, которая согласилась стать «донором», так и для тех, кто собрался приобрести жилье.

По словам Елены Санниковой, эксперта по ипотечному кредитованию «ИНКОМ-Недвижимость», воспользоваться льготной ипотекой можно только один раз, соответственно в будущем «доноры» не смогут получить такой кредит, если захотят приобрести себе жилье.

С другой стороны, тот, кто привлекает «донора», должен наделить его правом собственности доли в квартире. Позже это может усложнить процесс продажи жилья, считает Артем Цогоев, член совета директоров Simple Estate.

Кроме того, «доноры» рискуют испортить себе кредитную историю, если тот, кто в действительности платит ипотеку, потеряет возможность вовремя вносить платежи.

«Несоблюдение требований договора или использование льготы с нарушением может привести к тому, что льготный кредит превратится в обычный: вы лишитесь субсидии, и ипотека будет переоформлена в одностороннем порядке по рыночной ставке на момент принятия такого решения», — рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

«Российская газета» отмечает, что пока «донорская ипотека» не стала массовым явлением, однако, по словам Павла Самиева, гендиректора аналитического агентства «БизнесДром», если такая схема наберет большую популярность, то на рынке начнут продавать подобные услуги.