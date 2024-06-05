«Сбер» повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке и потребительским кредитам, пишет «Интерфакс», ссылаясь на сообщение кредитной организации. Ранее о повышении ипотечных ставок также заявили в ВТБ.

Минимальные ставки «Сбера»:

«Военная» ипотека — от 17,6%

Ипотека на новостройку — от 18,2%

Ипотека без первоначального взноса — от 19%

Коммерческая ипотека — от 19,7%

Рефинансирование ипотеки — от 18,2%

Ипотека на вторичное жилье — от 18,2%

Ипотека на строительство дома — от 18,2%

Ипотека на загородную недвижимость и землю — от 18,5%

Ипотека на гараж, машино-место или кладовую — от 18,7%

Кредит под залог недвижимости — от 19,3%.

Кроме того, «Сбер» повысил ставки по потребительским кредитам. Их диапазон составляет от 17,9% до 39,9%.

«Сбер сегодня меняет ставки по ряду своих кредитов. Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой», — заявили в кредитной организации.

В конце мая стало известно, что ипотечные ставки повышает другой крупный российский банк ВТБ. Минимальная ставка сейчас составляет 17,5% годовых. Но для таких условий клиенту необходимо внести более 30% стоимости жилья, подключить услугу страхования, а также подтвердит доход и занятость. Выше ставки у ВТБ были только в марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в украину, пишет РБК.

В конце апреля Центробанк в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%, отказавшись ее менять. Последний раз ставку повышали в декабре 2023 года с 15 до 16%.

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